Książę George zachwyca talentem plastycznym. Jego rysunek trafił do znanego magazynu

Książę George narysował zimorodka. Praca trafiła na łamy „Country Life”

13-letni książę George najwyraźniej odziedziczył po rodzinie zamiłowanie do sztuki. Jego rysunek został właśnie opublikowany w specjalnym wydaniu magazynu „Country Life”, liczącym aż 300 stron.

Jak informuje BBC, George stworzył swoją pracę wiosną tego rok. Na rysunku widać zimorodka o kolorowych piórach, siedzącego na gałęzi. Obrazek znalazł się w numerze, nad którego przygotowaniem czuwał jego ojciec, książę William.

George od dawna lubi rysować. Nie jest zresztą jedyną osobą w rodzinie królewskiej, która interesuje się sztuką. Jego dziadek, król Karol III, chętnie maluje obrazy. Również księżna Kate ma artystyczne zainteresowania. Żona Williama studiowała historię sztuki na uniwersytecie.

W ubiegłym roku George, jego młodsze rodzeństwo, księżniczka Charlotte i książę Louis, a także księżna Kate przygotowali własne portrety. Pałac Kensington pokazał wówczas cztery rysunki w mediach społecznościowych.

Prince George's artwork featured in Country Life magazine https://t.co/L1OBzr6kQm— BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2026

Księżna Kate opowiedziała o powrocie do zdrowia po chorobie nowotworowej

W specjalnym wydaniu „Country Life” znalazła się też rozmowa z księżną Kate. Żona następcy tronu opowiedziała o trudnym okresie leczenia choroby nowotworowej i powrocie do zdrowia.

– W szpitalu powiedziano mi, że powrót do zdrowia nie będzie przebiegał w sposób ciągły. Będą dobre i złe dni, to wymaga czasu – wspominała księżna.

Kate porównała rekonwalescencję do procesów zachodzących w przyrodzie. Zaznaczyła, że czas przeznaczony na odpoczynek i odzyskanie sił jest równie istotny jak okresy aktywności.

Z kolei książę William zdradził kilka szczegółów z rodzinnego życia. Opowiedział o spacerach z psami Orlą i Otto oraz o tym, że jego dzieci uwielbiają zabawy i odkrywanie przyrody na świeżym powietrzu.

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