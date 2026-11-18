Gdzie w Warszawie ruch rowerowy jest największy

Tegoroczne badanie objęło 67 lokalizacji i 91 przekrojów pomiarowych. Przy użyciu kamer oraz całodobowych liczników automatycznych przeanalizowano ruch 151 595 użytkowników infrastruktury rowerowej, w tym osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, rolkach czy deskorolkach.

Miejsca o najwyższym natężeniu ruchu w Warszawie to:

Skrzyżowanie ul. Towarowej i Al. Jerozolimskich : 3 919 użytkowników w ciągu pięciu godzin pomiaru,

: 3 919 użytkowników w ciągu pięciu godzin pomiaru, Ulica Kasprzaka przy Bema : 3 556 użytkowników, co stanowi wzrost o około 16 proc. w stosunku do 2024 roku,

: 3 556 użytkowników, co stanowi wzrost o około 16 proc. w stosunku do 2024 roku, Rejon Mostu Świętokrzyskiego : 3 603 użytkowników,

: 3 603 użytkowników, Okolice mostu pieszo-rowerowego: 3 490 użytkowników.

Poranny szczyt bije rekordy wzrostu

Najważniejszy wniosek z tegorocznych badań dotyczy godzin porannych. Ruch rowerowy w porannym szczycie wzrósł aż o 10,9 proc. w porównaniu z 2025 rokiem. Jednocześnie ruch popołudniowy utrzymał się na stabilnym poziomie. Oznacza to, że Warszawiacy traktują rower jako środek codziennego transportu, a nie tylko formę rekreacji.

Wjeżdżając do centrum w godzinach porannych, ruch skierowany do Śródmieścia dominował w 27 z 29 punktów i odpowiadał za 67 proc. przejazdów. Na kordonie centrum odnotowano łącznie 37 328 użytkowników w pięć godzin, co oznacza wzrost o 4,6 proc. Spektakularny skok o 33,9 proc. zanotowano na Wybrzeżu Gdańskim i Bulwarach przy Moście Gdańskim.

Mosty kluczowe w codziennych dojazdach

Wisła nie stanowi przeszkody dla stołecznych cyklistów. Wszystkie analizowane przeprawy wyposażone w infrastrukturę miejską odnotowują ogromne natężenie ruchu. Szacuje się, że dobowo przez warszawskie mosty przejeżdża około 31 204 rowerzystów.

Wśród przepraw rzecznych prym wiodą trzy lokalizacje, które skupiają niemal połowę całego ruchu przez Wisłę:

Most Łazienkowski : 2 681 rowerzystów w 5 godzin,

: 2 681 rowerzystów w 5 godzin, Most Świętokrzyski : 2 210 rowerzystów w 5 godzin,

: 2 210 rowerzystów w 5 godzin, Most Gdański: 1 622 rowerzystów w 5 godzin.

Rano aż 77 proc. przejazdów na mostach odbywa się w stronę centrum, z kolei po południu 61 proc. rowerzystów wraca na prawy brzeg Wisły.

Prędkości na ścieżkach i nowe wyzwania

Po raz pierwszy w historii pomiarów zbadano prędkość poruszania się po ścieżkach. Średnia prędkość rowerzystów wyniosła 22,7 km/h, podczas gdy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jechali średnio 26,7 km/h. Jeszcze szybciej poruszają się kurierzy dostarczający żywność, osiągając średnią 29,7 km/h. Stanowią oni 3,4 proc. wszystkich użytkowników trasy.

Obserwacje wykazały znaczne różnice w prędkościach maksymalnych. Rekordzista na hulajnodze elektrycznej pędził z prędkością 60 km/h, a najszybszy rower osiągnął 50,2 km/h. ZDM zwraca uwagę, że obecność pojazdów niedopuszczonych do ruchu rowerowego oraz duże rozbieżności prędkości stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Infrastruktura decyduje o wyborze trasy

Pomiary wyraźnie pokazują, że dostępność dróg dla rowerów decyduje o zachowaniach komunikacyjnych. Tam, gdzie trasa rowerowa istnieje, ponad 85 do 95 proc. użytkowników wybiera dedykowaną ścieżkę. W miejscach pozbawionych infrastruktury aż 84 proc. rowerzystów zbiega z jezdni na chodnik.

Warszawska sieć tras rowerowych liczy obecnie co najmniej 887 kilometrów, a kolejne 22,9 km znajduje się w fazie budowy lub modernizacji, co ma dalej domykać kluczowe korytarze transportowe w mieście.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe