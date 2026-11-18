Do zabójstwa doszło 21 stycznia 1999 roku w domu mężczyzny w Nowym Mieście nad Pilicą.

Robert C. miał wykonać zlecenie i po zabójstwie uciec przez Warszawę do Francji.

Sławomir K. został oskarżony o kierowanie zabójstwem. Grozi mu dożywocie.

Pokój Zbrodni - Zabiła Selenkę

Przyjechał do Polski, znał adres ofiary

Według ustaleń śledczych Robert C. przyjechał do Nowego Miasta nad Pilicą z zamiarem zabicia konkretnego mężczyzny. Miał znać adres jego domu i dysponować narzędziem zbrodni.

Do ataku doszło w miejscu zamieszkania ofiary. Po zabójstwie Robert C. ukrył narzędzie zbrodni w łazience ówczesnego dworca PKS. Następnie wsiadł do autobusu do Warszawy, a stamtąd wyjechał do Francji. Z ustaleń śledztwa wynikało, że Robert C. miał zostać nakłoniony do zabójstwa przez młodego mężczyznę, z którym służył w Legii Cudzoziemskiej we Francji.

Francja nie wydała go Polsce

Sprawa przez lata pozostawała w zainteresowaniu śledczych. Zajęli się nią policjanci z Archiwum X i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ich pracę nadzorowali prokuratorzy.

Ustalili, że pochodzący z Białegostoku Robert C. w chwili zbrodni miał 23 lata. 6 grudnia 2018 roku prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna mieszka we Francji i ma francuskie obywatelstwo. Był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, jednak francuskie władze nie zgodziły się na jego wydanie Polsce.

Po 27 latach akt oskarżenia

14 października 2026 roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi K. Według śledczych to on miał zlecić Robertowi C. zabójstwo i przekazać informacje, które ułatwiły dotarcie do ofiary oraz ucieczkę po zbrodni. Został tymczasowo aresztowany. Za zarzucany mu czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. O winie Sławomira K. rozstrzygnie sąd.