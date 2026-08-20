Lębork pogrążony w żałobie. Tłumy żegnają księdza, który utonął w Darłówku

Msza pożegnalna rozpoczęła się o godz. 19 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Jej początek poprzedziła uroczysta procesja. Następnie do świątyni wniesiono trumnę z ciałem zmarłego proboszcza.

Duchowny prowadzący liturgię zwrócił się do zgromadzonych, podkreślając, że zebrali się, aby pożegnać ks. Rafała. W nabożeństwie uczestniczy rodzina kapłana, a także liczni mieszkańcy Lęborka i wierni parafii.

Uroczystościom przewodniczy ks. Tadeusz Drobinski, dziekan dekanatu lęborskiego.

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Róże z czarnym kirem

W kościele panuje nastrój głębokiej zadumy i refleksji. Osoby przychodzące na pożegnanie przynoszą róże przewiązane czarnym kirem. Wśród składanych kwiatów są również czarne róże.

Ks. Rafał Cieszyński zmarł 17 sierpnia 2026 roku. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku miał 53 lata.

Pogrzeb ks. Rafała Cieszyńskiego w Szymbarku

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 21 sierpnia, o godz. 11 w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku. Liturgii będzie przewodniczył biskup pomocniczy Przemysław Szulc.

Po nabożeństwie ciało zmarłego kapłana zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Szymbarku.

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