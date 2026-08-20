Mapa polecanych restauracji. Gdzie zjeść według Książula i innych twórców?

Mapa polecanych restauracji przez youtuberów z Książulem na czele

Turyści w obcych miejscowościach zawsze szukają sprawdzonych lokali serwujących smaczne jedzenie. Z reguły weryfikują recenzje w sieci, zasięgają opinii znajomych lub wchodzą do przypadkowej restauracji prosto z ulicy. Brakuje jednak przeważnie czasu na wnikliwą analizę w trakcie wyjazdów. W takich okolicznościach niezwykle przydatnym narzędziem okazuje się internetowa mapa, która gromadzi punkty gastronomiczne polecane przez znanych twórców wideo, uwzględniając w tym samego Książula.

Szymon Nyczke i jego wpływ na popularność lokali gastronomicznych

Szymon Nyczke funkcjonujący w sieci pod pseudonimem Książulo zyskał miano czołowego polskiego influencera testującego rozmaite jedzenie. Twórca sprawdza w swoich filmach eleganckie restauracje, a także zwykłe budki z kebabem, smażalnie ryb i malutkie punkty szybkiej obsługi. Gdy potrawa wybitnie mu posmakuje, używa przed kamerą swojego legendarnego już „MUALA”. Pozytywne słowa recenzenta błyskawicznie przyciągają tłumy klientów, o czym niedawno dowiedzieli się właściciele Budki Stańczyka w Sławnie, przeżywający absolutne oblężenie zaraz po premierze odcinka z ich udziałem - Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula. "Mamy oblężenie".

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Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula

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Muala.app dla poszukiwaczy dobrych smaków

Platforma Muala.app zdecydowanie ułatwia planowanie kulinarnych podróży w dowolne regiony naszego kraju. Autorzy strony nazywają swój wirtualny projekt oficjalnym katalogiem restauracji sprawdzonych przez znanych influencerów. W bazie zgromadzono dokładne adresy barów i punktów usługowych odwiedzanych m.in. przez Książula, Wojka, Tomasza Strzelczyka z kanału OddaszFartucha i twórcę MaciejJe.

Na stronie można przejść bezpośrednio do mapy i zobaczyć rozmieszczone na niej punkty gastronomiczne. Użytkownik może szukać miejsc według miasta, rodzaju kuchni czy konkretnego influencera.

Polecane restauracje i punkty w Gdańsku ocenione na mapie Muala

Sprawdzając Gdańsk, użytkownicy znajdą sporo ciekawych adresów rekomendowanych przez Szymona Nyczkę oraz pozostałych recenzentów. Prawdziwym hitem według tamtejszych ocen okazuje się lubiany lokal "the sernik", który osiągnął wynik 4,9 na 5 możliwych punktów po świetnej opinii od twórcy MaciejJe.