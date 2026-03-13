Najśmieszniejszy żart świata. Ten zdobył najwięcej punktów

Sprawdzili, który dowcip jest najśmieszniejszy

Jak podaje portal national-geographic.pl, na początku XXI wieku (w 2001 r.) brytyjski psycholog Richard Wiseman postanowił sprawdzić, który żart jest najzabawniejszy na całym świecie. Jego eksperyment internetowy przeszedł do historii jako jedno z największych badań nad poczuciem humoru.

Projekt o nazwie LaughLab przyciągnął miliony internautów, którzy oceniali tysiące żartów. Po analizie wyników badacze wskazali jeden dowcip, który zdobył najwyższe oceny. I choć jest bardzo krótki, wielu ludzi twierdzi, że trudno się przy nim nie uśmiechnąć.

Największy eksperyment z dowcipami w internecie

W ramach eksperymentu LaughLab uczestnicy z różnych części świata mogli:

przesyłać własne dowcipy,

oceniać żarty innych użytkowników,

wskazywać te, które naprawdę ich rozśmieszyły.

Skala projektu okazała się ogromna. Do bazy trafiło ponad 40 tysięcy dowcipów, a internauci wystawili im około 1,5 miliona ocen. Po podliczeniu wszystkich ocen okazało się, że najwyżej oceniony żart jest bardzo prostą historią. Znajdziecie ją poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

17

Najzabawniejszy żart świata. Ten dowcip zdobył najwięcej punktów

Miano najzabawniejszego żartu świata powędrowało do prostej i zaskakującej historii.

Dwóch myśliwych jest w lesie. Jeden nagle upada i wygląda, jakby przestał oddychać.Drugi w panice dzwoni pod numer alarmowy:– Mój przyjaciel nie żyje! Co mam zrobić?Operator odpowiada:– Proszę się uspokoić. Najpierw upewnijmy się, że naprawdę nie żyje.Słychać strzał.Po chwili myśliwy wraca do telefonu:– Dobrze. I co teraz?

Według naukowca siła żartu polega na kilku elementach jednocześnie:

prostej, łatwej do zrozumienia historii,

nagłym zwrocie akcji,

zaskakującym odwróceniu oczekiwań słuchacza.

Warto jednak zaznaczyć, że tak naprawdę powyższa historia nie jest konkretnie najzabawniejszym dowcipem świata, a najlepiej ocenionym żartem przez bardzo dużą międzynarodową grupę internautów.