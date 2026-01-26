Wicepremier Gawkowski też wspiera WOŚP. Można z nim zagrać w szachy. Ale to nie wszystko!

Wicepremier Gawkowski wspiera WOŚP. Można wylicytować partię szachów z politykiem

Środki zebrane w trakcie 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczone zostaną na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Jak zawsze, tak i w tym roku, charytatywną akcję chętnie wspierają politycy. Na licytację trafiła też propozycja od wicepremiera? Otóż w tym roku to wyjątkowe zaproszenie na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów połączone z partią szachów oraz zwiedzaniem budynku KPRM to aukcja, zaproponowana w ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Ale to nie wszystko, bo podczas spotkania Gakowski osobiście przekaże zwycięzcy uroczystą tablicę z podziękowaniami, a także kolekcję autorskich książek z dedykacją.

- W czasach, gdy technologia rozwija się szybciej niż nasze zdolności są w stanie za nią nadążyć, a świat polityki wydaje się pełen konfliktów i napięć, coraz bardziej doceniam, jak ważne są wartości takie jak solidarność, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne. W tych dynamicznie zmieniających się czasach, niejednokrotnie książki pokazują, że mądre decyzje, zaangażowanie obywatelskie i etyczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań mogą zmieniać świat na lepsze. To lektury, które inspirują do działania – nie tylko w świecie polityki, ale też w codziennym życiu każdego z nas. Z radością przekazuję je na aukcję WOŚP, wierząc, że wspólne działanie i pomaganie potrzebującym to wartości, które dziś są tak samo ważne jak wiedza i technologia - opisał swoją propozycję wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Jak dodano w opisie: to aukcja, która łączy rozmowę, literaturę i wspólny czas spędzony na rozmowie o Polsce przyszłości, a przede wszystkim realne wsparcie celu 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jeśli chodzi o partię szachów, to z Gawkowskim nie będzie tak łatwo, ponieważ od dawna gra, a szachy to jego wielka pasja. - Uwielbiam grać w szachy, i tą samą pasją, staram się już od kilku lat zarażać moje dzieci. Rodzinna gra w szachy stała się też poniekąd już naszą tradycją. Jak zaczęliśmy spotykać się z moją żoną, to już wtedy wspólne wieczory były poświęcane na szachownicę i piony - powiedział "Super Expressowi" w jednym z wywiadów wicepremier.