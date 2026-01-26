Poruszające słowa Aleksandry Kwaśniewskiej. "W końcu jest nadzieja"

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, znani z miłości do zwierząt, zabrali głos w sprawie niedawnych nieprawidłowości w placówkach dla zwierząt.

Dziennikarka wyraziła nadzieję na pozytywne zmiany, podkreślając wagę przemyślanej adopcji, która daje psom szansę na prawdziwe życie.

Jej wypowiedź spotkała się z pozytywnym odbiorem internautów, którzy docenili jej zaangażowanie.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od dawna otwarcie mówią o swojej miłości do zwierząt. W ich domu mieszkają urocze psy, Lula i Biba, które często pojawiają się w mediach społecznościowych pary, wzbudzając sympatię internautów. Dziennikarka chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami z codziennych spacerów i zabaw ze swoimi pupilami, podkreślając ich znaczenie w życiu rodziny.

Nadzieja na zmiany

W kontekście niedawnych doniesień o nieprawidłowościach w placówkach dla zwierząt, Aleksandra Kwaśniewska postanowiła zabrać głos. W swoim wpisie wyraziła wzruszenie i radość z powodu "nadziei na zrobienie porządków". Podkreśliła również swoją wdzięczność i podziw dla wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Dziennikarka, odwołując się do własnych doświadczeń związanych z adopcją Luli i Biby, zaznaczyła, że decyzja o przygarnięciu zwierzęcia powinna być w pełni przemyślana. Mimo to, podkreśliła, że "wszystkie psy są stworzone do kochania", a adopcja to dla nich często "jedyna szansa na prawdziwe życie". Kwaśniewska zapewniła, że miłość do adoptowanego psa jest niezwykle satysfakcjonująca i nie ma znaczenia, jakie są jego początki.

- Wrzucam Wam od jakiegoś czasu (i będę wrzucać dalej) psy do adopcji z różnych schronisk w Polsce, ale broń Boże nie próbuję wywierać na Was presji. Adopcja psa bezwzględnie musi być przemyślana, nie emocjonalna. Liczę jednak, że w tym przesympatycznym tłumie obserwujących mnie osób są takie, które rozważają posiadanie psa, ale być może boją się adopcji. Więc po prostu wiedzcie, że nie ma się czego bać. Wszystkie psy są stworzone do kochania, a tu dodatkowo jesteście ich jedyną szansą na prawdziwe życie. To jest bardzo satysfakcjonująca decyzja - napisała na Instagramie.

Wypowiedź Aleksandry Kwaśniewskiej spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród internautów: "Cudownie czytać takie rzeczy! Wiedząc jakie ma Pani zasięgi i jak jako cała 'marka' jesteście lubiani- takie słowa niosą ogromną moc"; "Cudownie, że słowa te pochodzą od osoby tak rozpoznawalnej"; "Brawo dla wszystkich, którzy ruszyli do pomocy" - czytamy. Komentarze podkreślały jej wpływ jako osoby publicznej i doceniały moc jej słów. Wielu użytkowników wyrażało podziw dla zaangażowania dziennikarki w sprawy zwierząt i dziękowało za jej postawę.

