Pilna interwencja skończyła się tragedią. Dwóch policjantów w szpitalu!

Wypadek radiowozu w Biórkowie Małym

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem (14 marca) w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim. Funkcjonariusze jechali na pilną interwencję drogą wojewódzką nr 776. W trakcie dojazdu wyprzedzali kolumnę pojazdów. W pewnym momencie jeden z samochodów zaczął skręcać w lewo. Wtedy doszło do zderzenia z radiowozem.

Siła uderzenia była duża. Policyjny samochód wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Osobówka natomiast uderzyła w przepust, a następnie w słup energetyczny. Ranni policjanci zostali przewiezieni do szpitala. Kierowcy samochodu osobowego nic się nie stało.

Szczegóły zdarzenia. Co przekazała policja?

– Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 9:54. Wynika z niej, że policjanci z komisariatu w Słomnikach, jadąc na pilną interwencję i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wyprzedzali sznur pojazdów w miejscowości Biórków Mały. W trakcie tego manewru kierowca Seata, jadący w tym rzędzie pojazdów, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia. Policjanci wpadli do rowu, uderzyli w przepust drogowy i słup energetyczny. Zostali zabrani do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane – potwierdziła nasze ustalenia podkom. Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Utrudnienia w ruchu na DW 776

Na miejscu wciąż pracują służby ratownicze. W Biórkowie Małym na drodze wojewódzkiej nr 776 występują utrudnienia w ruchu. Jak ustaliliśmy, ruch odbywa się wahadłowo.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

