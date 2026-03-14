Pilna interwencja skończyła się tragedią. Dwóch policjantów w szpitalu!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-14 12:18

Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776 w Małopolsce. W sobotę (14 marca) w Biórkowie Małym niedaleko Proszowic radiowóz zderzył się z samochodem osobowym podczas pilnej interwencji. Dwaj policjanci zostali ranni i trafili do szpitala. Na miejscu pracują służby ratownicze, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

policja

Autor: KPP w Przasnyszu/ Materiały prasowe

Wypadek radiowozu w Biórkowie Małym

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem (14 marca) w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim. Funkcjonariusze jechali na pilną interwencję drogą wojewódzką nr 776. W trakcie dojazdu wyprzedzali kolumnę pojazdów. W pewnym momencie jeden z samochodów zaczął skręcać w lewo. Wtedy doszło do zderzenia z radiowozem.

Siła uderzenia była duża. Policyjny samochód wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Osobówka natomiast uderzyła w przepust, a następnie w słup energetyczny. Ranni policjanci zostali przewiezieni do szpitala. Kierowcy samochodu osobowego nic się nie stało.

Szczegóły zdarzenia. Co przekazała policja?

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 9:54. Wynika z niej, że policjanci z komisariatu w Słomnikach, jadąc na pilną interwencję i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wyprzedzali sznur pojazdów w miejscowości Biórków Mały. W trakcie tego manewru kierowca Seata, jadący w tym rzędzie pojazdów, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia. Policjanci wpadli do rowu, uderzyli w przepust drogowy i słup energetyczny. Zostali zabrani do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane są czynności z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane – potwierdziła nasze ustalenia podkom. Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Utrudnienia w ruchu na DW 776

Na miejscu wciąż pracują służby ratownicze. W Biórkowie Małym na drodze wojewódzkiej nr 776 występują utrudnienia w ruchu. Jak ustaliliśmy, ruch odbywa się wahadłowo.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Super Express Google News
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK