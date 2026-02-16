Gdy śniegi odpuszczają zbieram pełne garści i przez cały miesiąc podlewam hortensje. Krzew obsypuje kwiatami niczym guma balonami. Pobudzająca odżywka do hortensji

Zastanawiasz się, kiedy bezpiecznie zdjąć zimowe okrycia z hortensji i rozpocząć nawożenie?

Kiedy wykonać pierwsze nawożenie hortensji w sezonie?

Krzewy hortensji wymagają zimowego okrywania agrowłókniną. Chroni ona delikatne krzewy bez działaniem mrozów oraz silnym wiatrem. Niewiele osób wiem, że nie wszystkie gatunki hortensji wymagają okrywania. Hortensje bukietowe dobrze znoszą ujemne temperatury i nie trzeba ich okrywać. Zdejmowanie zimowych okryć rozpoczyna się w momencie, gdy temperatury są już stale dodatnie i nie ma nocnych przymrozków. Najczęściej odbywa się to w marcu. Ogrodnicy przestrzegają jednak, aby stale monitorować pogodę. Może się okazać, że temperatury znacząco spadną i trzeba będzie ponownie okrywać krzewy. Około 2 tygodnie po zdjęciu zimowych okryć można zacząć pierwsze nawożenie. Eksperci wskazują, że w tym czasie warto wykorzystać nawozy o przedłużonym działania i takie, które wzmacniają procesy kwitnienia. Dobrym pomysłem są odżywki bogate w azot.

Dlaczego liście hortensji żółkną wiosną?

Żółkniecie liści to dość powszechny problem w uprawie hortensji. Wczesną wiosną należy skupić się na podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych. Krzew po zimie potrzebuje regularnego podlewania oraz nawożenia. Chloroza hortensji to zjawisko, które prowadzi do stopniowego żółknięcia liści. W konsekwencji zaczną ona opadać, a krzew będzie marnieć. Problem ten wynika z niedoborów chlorofilu, czyli związku potrzebnego do fotosyntezy. Jedną z najczęściej występujących przyczyn chlorozy jest niewłaściwy odczyn pH gleby. Krzewy hortensji najlepiej rosną w ziemi o lekko kwaśnym odczynie. Zbyt wysokie pH prowadzi właśnie do żółknięcia liści. Również niedobory azotu oraz żelaza mogą objawiać się w ten sposób. Jeżeli Twoja hortensja żółknie to w pierwszej kolejności zbadaj odczyn pH gleby.

Domowa odżywka na pierwsze nawożenie hortensji

Na przełomie marca oraz kwietnia możesz nawozić hortensje domową odżywką na bazie drożdży piekarskich. Pobudza ona krzew do wzrostu oraz kwitnienia. Dostarcza cenne składniki taki jak: azot oraz fosfor i potas. Do przygotowania domowej odżywki z drożdży piekarskich do nawożenia hortensji potrzebujesz:

100 g świeżych drożdży piekarskich,

1 szklankę cukru,

10 l letniej wody.

Drożdże rozetrzyj z cukrem i odstaw na około 2 godziny. Po tym czasie przełóż je do wiadra i zalej 10 l wody. Całość szczelnie przykryj gazą i odstaw na około tydzień. Tak sfermentowany nawóz do hortensji rozcieńczaj z wodą mieszając 1 szklankę odżywki na 10 l wody. Podlewaj tym hortensje raz na dwa tygodnie. Podobnie zadziałają odżywki z pokrzywy oraz czosnku. Wystarczy kilka garści pokrzywy do odżywienia jednego krzewu. Hortensja będzie wzmocniona i otrzyma potrzebne jej składniki odżywcze. Tego rodzaju domowe nawozy chronią również przed szkodnikami oraz chorobami krzewów.

