Teraz brud już nigdzie się nie ukryje. Pierwszy robot sprzątający kultowej marki, który sprząta na mokro i na sucho.

Dyson Spot+Scrub™ Ai to pierwszy robot sprzątający firmy Dyson przeznaczony do czyszczenia podłóg na mokro i na sucho. Urządzenie jest wyposażone w unikalne funkcje wykrywania, reagowania, sprawdzania i czyszczenia, które identyfikują i omijają przeszkody z dużą precyzją. Dyson Spot+Scrub™ Ai eliminuje „zgadywanie” podczas sprzątania. Robot łączy w sobie zaawansowane rozpoznawanie obiektów oparte na AI oraz inteligentną nawigację z mechanizmem samoczyszczącego się wałka do mycia na mokro, aby zapewnić skuteczne sprzątanie w całym domu.

James Dyson, założyciel firmy Dyson powiedział:

„Inżynierowie firmy Dyson opracowują roboty sprzątające od lat 90. XX wieku. Pierwszy model DC06 zaprezentowaliśmy w 2001 roku i od tego czasu nieustannie rozwijamy technologię wizyjną. Obecnie opracowaliśmy robota, który inteligentnie wykrywa, identyfikuje i usuwa plamy, rozlane płyny i zanieczyszczenia, rozpoznając uporczywe plamy i powtarzając czyszczenie tych miejsc, aż do ich całkowitego usunięcia, wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję. Jest to zdecydowana, inteligentna i elastyczna maszyna! Mokry wałek czyści się świeżą wodą podczas obracania się, zapewniając nieskazitelną czystość podłogi. Odkurza dywany, myje twarde podłogi i samoczynnie się czyści - dzięki robotowi sprzątającemu Dyson Spot+Scrub™ Ai brud nie ma się gdzie schować.”

Inteligentne usuwanie plam dzięki wykrywaniu wspomaganemu sztuczną inteligencją.

Odkurza i myje tak długo, aż podłoga będzie nieskazitelnie czysta.

Robot Dyson Spot+Scrub™ Ai wykorzystuje trzyetapową metodę sprzątania, która zapewnia spójne i precyzyjne czyszczenie, inspirowane sposobem, w jaki robią to ludzie. Robot wykrywa niewidoczne plamy i zabrudzenia za pomocą zielonego oświetlenia laserowego i kamery wspomaganej sztuczną inteligencją, reagując i dostosowując sposób czyszczenia w czasie rzeczywistym, a następnie ponownie sprawdza podłogę i kontynuuje czyszczenie, aż plama zostanie usuniętaiii.

Dzięki rozpoznawaniu prawie 200 rodzajów obiektów, w tym typowych przeszkód domowych, takich jak kable i skarpetki, Dyson Spot+Scrub™ Ai może podejmować inteligentne decyzje dotyczące tras sprzątania i w ten sposób nie omija żadnych obszarów.

Użytkownicy mogą również uruchomić funkcję sprzątania punktowego za pomocą aplikacji MyDyson™, określając miejsce, które ma zostać poddane czyszczeniu.

Po każdej sesji sprzątania robot generuje w aplikacji MyDyson™ „mapę sprzątania”, pokazującą miejsca, w których znajdowały się przedmioty i gdzie wykonał sprzątanie.

Jake Dyson, główny inżynier firmy Dyson powiedział:

„Najpierw opracowaliśmy roboty sprzątające, aby wyeliminować codzienną czynność odkurzania, a teraz eliminujemy konieczność ręcznego mycia podłóg, rozbudowując naszą kategorię robotów o funkcję czyszczenia na mokro i na sucho w jednym urządzeniu. Dzięki połączeniu technologii skanowania pomieszczeń za pomocą systemu LiDAR oraz systemów wizyjnych z kamerami, robot Spot+Scrub™ Ai jest w stanie wykrywać plamy i precyzyjnie omijać przeszkody podczas odkurzania i mycia podłóg. Robot nieustannie dostosowuje swoje wzorce sprzątania w oparciu o wykrywane w czasie rzeczywistym zanieczyszczeń, lepkich plam i zabrudzeń. Po wykryciu plamy robot wykonuje do 15 precyzyjnych przejść czyszczących nad danym obszarem, monitorując go za pomocą kamery HD, aż do całkowitego usunięcia plamy. W tym samym czasie wałek czyszczący jest nieustannie myty podgrzaną wodą, aby zapewnić dokładne czyszczenie każdej powierzchni i uzyskać nieskazitelnie czystą podłogę.”

Precyzyjnie nawiguje w przestrzeniach domowych

Dyson Spot+Scrub™ Ai wykorzystuje technologię LiDAR i sztuczną inteligencję do mapowania układu pomieszczeń w domu, automatycznie oznaczając pokoje w celu ułatwienia sprzątania poszczególnych stref za pomocą aplikacji MyDyson™. System dwóch laserów i adaptacyjne oprogramowanie pomagają identyfikować i ostrożnie omijać przeszkody - w tym skarpetki i odchody zwierząt domowych - dzięki czemu robot może sprawnie działać w zatłoczonych pomieszczeniach.

Sprząta aż do krawędzi

Robot wyposażony jest w samoczyszczący wałek do mycia, wykonany z mikrofibry oraz w 12-punktowy system nawilżania, który podczas sprzątania dostarcza świeżą, podgrzaną wodę. Higieniczny wałek czyści się sam przy każdym obrocie, dzięki temu rozwiązaniu tylko czyste włókna wałka mają kontakt z powierzchnią podłogi. Mechanizm wałka automatycznie wysuwa się o 40 mm, umożliwiając robotowi Spot+Scrub™ Ai sięganie aż do narożników oraz krawędzi, co pozwala dotrzeć do miejsc, w których często gromadzi się brud.

Wydajna bezworkowa stacja dokująca z funkcją cyklonową i możliwością opróżniania bez użycia rąk. W higieniczny sposób usuwa suche zanieczyszczenia za pomocą technologii Root Cyclone.

Wałek z mikrofibry jest myty przy użyciu podgrzanego roztworu antybakteryjnego oraz wody w temperaturze 60 C°, a następnie suszony gorącym powietrzem w temperaturze 45 C°, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnego zapachu.

Kluczowe właściwości:

Wykrywanie i usuwanie plam z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: System wykrywania plam wykorzystuje kamerę o wysokiej rozdzielczości oraz zielone światło laserowe do wizualnej kontroli podłogi.

Samooczyszczający się wałek do czyszczenia na mokro: mikrofibra przez cały czas sprzątania utrzymuje świeżość.

Wysuwana rolka dociera do krawędzi, aby uzyskać optymalną wydajność podczas sprzątania.

Automatyczne dozowanie i środek do czyszczenia podłóg Dyson Probiotic: precyzyjny system dozowania automatycznie dodaje 10 ml środka do każdego napełnienia świeżą wodą, eliminując konieczność ręcznego odmierzania i ograniczając ilość niezużytego środka. Automatyczne dozowanie służy zarówno do czyszczenia podłóg, jak i konserwacji wewnętrznych części robota, pomagając utrzymać higienę całego systemu przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Wydajna, bezworkowa stacja dokująca z funkcją cyklonową o pojemności do 100 dniiv: higienicznie opróżnia suche zanieczyszczenia za pomocą wydajnych cyklonów, eliminując potrzebę stosowania worków.

Rozpoznawanie obiektów i omijanie prawie 200 przedmiotów codziennego użytku.

System mapowania oparty na technologii LiDAR i sztucznej inteligencji z możliwością dostosowania oznakowania pomieszczeń przy użyciu aplikacji MyDyson™.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

