Polski laureat Oscara w coraz gorszym stanie. Córka apeluje o pomoc

Jan A.P. Kaczmarek (70 l.) to jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki filmowej na świecie. 2005 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". Jest także autorem kompozycji do takich produkcji jak: "Quo Vadis", "Mój przyjaciel Hachiko", "Plac Waszyngtona", czy "Boże skrawki". Od dłuższego czasu ciężko choruje nieuleczalnie na zanik wieloukładowy.