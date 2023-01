Polski laureat Oscara ciężko chory. Ruszyła zbiórka, córka prosi o pomoc dla Jana A.P. Kaczmarka

Jan A.P. Kaczmarek jest chory na MSA, czyli zanik wieloukładowy (na który nie znaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa). Polski kompozytor potrzebuje pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się. Niestety, jego stan się pogarsza (mężczyzna za 3 miesiące skończy 70 lat), co sprawia, że opieka nad nim staje się coraz bardziej kosztowna. Z tego powodu jego córka, Anastazja Davis, postanowiła założyć zbiórkę na platformie gofundme.com. - Jak wielu z was wie, mój pozornie niestrudzony tata, Jan, od dłuższego czasu ciężko choruje. Ma zanik wieloukładowy lub MSA, na który nie ma prawdziwego leczenia ani lekarstwa. Choroba uszkadza zakończenia nerwowe, aż zawiodą płuca. To był horror dla nas, jako rodziny, patrzeć, jak ten niesamowity człowiek toczy niepokonaną bitwę. Wszystkie próby pomocy mu w poprawie nie powiodły się, a teraz celem jest zapewnienie mu jak największego komfortu w domu – czytamy w opisie. - Mój tata nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i wymaga pomocy żony i dwóch opiekunów przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się. Wymaga dużo pomocy innych osób, a także sprzętu, np. wózka inwalidzkiego. Nie można go zostawić samego, ponieważ często traci przytomność z powodu wahań ciśnienia krwi - dodawała córka.

Sytuacja zaczyna niestety przerastać możliwości finansowe rodziny/ - Tata nie jest już również w stanie pracować, a jego żona musiała zawiesić swoją pracę, ponieważ jest jego głównym opiekunem, co jest pracą na pełny etat. Opiekuje się także ich 7-letnim synem. Stworzyło to dla nich duże obciążenie finansowe, ponieważ walczą o utrzymanie taty tak długo, jak to możliwe, a jego potrzeby rosną. Ja, moje rodzeństwo i jego żona wykorzystaliśmy każdą możliwość i zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby pomóc finansowo, ale jego potrzeby nas przerosły - tłumaczy Anastazja.

- Zdrowie taty osiąga punkt, w którym będzie potrzebował bardziej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, innego opiekuna oraz więcej sprzętu wspomagającego i terapii, które umożliwią mu pozostanie w domu z żoną i dzieckiem, czego tak bardzo pragnie. Każda kwota pomaga, naprawdę - podkreśliła.

Celem zbiórki było zebranie 10 tysięcy dolarów. Zniknęła ona już ze strony, co sugeruje, że zakończyła się powodzeniem.

Kim jest Jan A.P. Kaczmarek?

Jan Andrzej Paweł Kaczmarek jest polskim kompozytorem, autorem muzyki do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych, oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. Na swoim koncie ma ścieżki dźwiękowe do takich hitów kinowych jak "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona", "Aż po grób", "Quo Vadis", "Wojna i pokój" czy "Bracia Karamazow". W 2005 roku artysta został laureatem Nagrody Akademii Filmowej za muzykę do filmu „Marzyciel”.

Kompozytor doczekał się piątki dzieci. Z pierwszą żoną, Elżbietą Bieluszko-Kaczmarek (byli razem w latach 1977-2014) ma czwórkę dzieci - Szymona, Józefinę, Antoniego i Anastazję. Z drugą żoną, dużo młodszą od siebie Aleksandrą Twardowską-Kaczmarek, jest w związku małżeńskim od 2016 r. Ich syn urodził się w tym samym roku.