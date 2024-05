Mniej autobusów i tramwajów w Toruniu. Jest oficjalny komunikat MZK

Michał był skuty w kajdanki. Policjanci strzelali z paralizatora jak do kaczki. Mnóstwo pytań po tragedii

Takie zmiany to nic nowego. Jeśli w danym tygodniu wypada dzień wolny od pracy, to trzeba się liczyć z korektami w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. MZK w Toruniu informuje o nich z wyprzedzeniem. Szczegóły przekazała naszej redakcji rzeczniczka Zakładu, Sylwia Derengowska. Uspokajamy - w dniach 30 maja - 2 czerwca, spokojnie dojedziecie do celu przy pomocy komunikacji miejskiej.

Toruń: Komunikacja miejska w okresie Bożego Ciała

30 maja 2024 r. (czwartek – Boże Ciało):

Ruch tramwajowy i autobusowy ograniczony:

Tramwaje linii nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz autobusy linii nr 19, 29, 32, 44, 113, 121, 122 kursować będą wg rozkładów świątecznych.

Autobusy linii nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 40, 111, 115 i 131 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.

31 maja 2024 r. (piątek - dzień pomiędzy dwoma dniami wolnymi)

Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo kursują autobusy linii nr 16, 17 i 24.

1 - 2 czerwca 2024 r. (sobota - niedziela)

Ruch tramwajowy i autobusowy bez zmian.

- W czasie wydłużonego weekendu autobusy linii nocnej nr N92 będą kursować od nocy z 29/30 maja do nocy z 1/2 czerwca - dodaje Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu.