Mieszkańcy Torunia są bezradni. Spacery zmieniły się w walkę z intruzami. Miasto reaguje

- Czy miasto robi coś z meszkami? Nie da się spokojnie spacerować, są wszędzie - napisał do nas pan Patryk, który regularnie komentuje życie Torunia. Przeżyliśmy to na własnej skórze. Spacer po Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu nie był ostatnimi czasy przyjemnością. Meszki i komary postanowiły przejąć władze i skutecznie zniechęcały do przebywania na świeżym powietrzu. Władze grodu Kopernika przekonują, że znają problem i już podjęły działania w tej sprawie. Konkretny komunikat pojawił się na głównej stronie UMT.

Toruń walczy z meszkami i komarami. Komunikat o opryskach

Już 21 maja na stronie UMT pojawił się komunikat o opryskach, wymierzonych w niechciane owady. Władzom miasta nie pomagały opady deszczu i burze. 28 maja mieszkańcy po raz kolejny zostali zapewnieni, że działania będą kontynuowane.

- W Toruniu, w trosce o kondycję przyrody, opryski przeprowadza się tylko lokalnie, w skrajnych przypadkach pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Zabiegi zaczynają się w maju i kończą w sierpniu. Na terenie miasta „zmapowano” około 16 potencjalnych miejsc rozwoju meszek i komarów. Opryski są wykonywane w godzinach późno wieczornych w miejscach zakrzewionych i zadrzewionych oraz w strefie przybrzeżnej wód (zarośla), gdzie następuje wylęg meszek i komarów - przekazała Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii UMT.

- Oprysk jest ograniczony do miejsc ogólnodostępnych, pełniących funkcje rekreacyjne dla mieszkańców a także przed imprezami plenerowymi np. Dzień Dziecka w Parku Miejskim. Monitoring liczebności meszek i komarów prowadzony jest przez inspektora nadzoru, prof. Krzysztofa Szpilę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - dodała.

W komunikacie UMT czytamy ponadto, że zabiegi są wykonywane przy zastosowaniu urządzeń przeznaczonych do zamgławiania oraz przy użyciu preparatów chemicznych znajdujących się w aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Opryski w Toruniu. Miasto przedstawia konkrety

Umowa zawarta na realizację oprysków na terenach zieleni w Toruniu obejmuje ok. 80 ha. W ostatnich dniach zabiegi były realizowane m.in. w poniższych lokalizacjach:

28 maja realizowany jest oprysk w pasie zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Chrobrego.

Poniżej lista wszystkich wskazanych miejsc:

błonia nadwiślańskie przy Parku Miejskim;

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu;

zieleń przy Fundacji Ducha, ul. Szosa Bydgoska 15;

ogród zoobotaniczny przy ul. Bydgoskiej;

tereny zieleni przy schronisku dla zwierząt oraz wewnątrz schroniska;

park Glazja przy ul. Waryńskiego;

pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Chrobrego;

Kaszczorek - tereny zieleni przy kościele, stadninie koni i szkole;

zieleń przy skansenie Muzeum Etnograficznego;

Park Tysiąclecia na Podgórzu;

tereny zieleni przy szkole i kościele w Czerniewicach;

zieleń przy tarasie widokowym na Wisłę (ul. Kujawska);

tereny zieleni przy szkole podstawowej na Rudaku;

inne tereny wg potrzeb określanych na bieżąco, np. obszary imprez plenerowych (w tym Bulwar Filadelfijski przy AZS-ie, rejon Zamku Krzyżackiego i in.), zieleniec przy PKS, przystanki autobusowe i tramwajowe, tereny przykościelne, itp.

- Żeby się chronić przed meszkami, w pierwszej kolejności powinniśmy unikać przebywania w miejscach ich wylęgu. Samice meszek są szczególnie dokuczliwe po południu i wieczorem, na szczęście nie są aktywne w nocy. Jeśli nie mamy wyboru i przebywamy, np. w pobliżu zbiornika wodnego, gdzie występują to chrońmy ciało, okrywając je ubraniami z długimi rękawami i nogawkami. Warto też zażywać witaminę B, która zmienia zapach potu. Meszki bowiem, tak jak komary czy kleszcze, zwabia właśnie ludzki pot. Odstraszają meszki też olejki eteryczne np. goździkowy, eukaliptusowy, geraniowy, miętowy, waniliowy i rozmarynowy - doradzają przedstawiciele UMT.

Sytuację w Toruniu będziemy monitorować na bieżąco. Zachęcamy czytelników do zgłaszania się do nas. Jeśli problem meszek i komarów narasta np. na waszym osiedlu, dajcie nam znać!