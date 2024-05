Rydzyk wstrząsnął zwolennikami. Mówił o demonach i rządzących. "Mamy obowiązek"

Łzy same płyną do oczu

Ojciec Tadeuszu Rydzyk przypuścił atak na Donalda Tuska na antenie Radia Maryja. Mówił o demonach

Ojciec Tadeusz Rydzyk kontra Donald Tusk! Założyciel Radia Maryja zaatakował na antenie polskiego premiera. Stwierdził, że za czasów obecnej władzy słynne radio i jego zwolennicy są "hejtowani i zwalczani", a w dodatku narażeni na ataki "demonów kłamstwa". "Widzimy, że jest jeden cel tego wszystkiego – zniszczyć nas w opinii publicznej, wyeliminować" - wołał o. Tadeusz Rydzyk dokładnie tak, jak przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Świeżo upieczony opozycjonista zapewniał, że przyświecają mu same szczytne ideały, choć jest z każdej strony narażony na niewybredne ataki: "My pracujemy na chwałę Bożą, dla wspólnego dobra, dla naszej Ojczyzny, rodaków, ludzi. To jest nasze powołanie i mamy obowiązek to czynić. Pytam: czy obecnie w Polsce nie mamy do tego prawa?" - zapytywał dramatycznie. Co powiedział o Tusku?

Rydzyk do Tuska: "Dlaczego Pan nie mówi prawdy o nas, odbiera nam dobre imię?"

Ojciec Tadeusz Rydzyk zapytywał na antenie Donalda Tuska, czemu - zdaniem redemptorysty - dyskryminuje on Radio Maryja. "Dlaczego Pan nie mówi prawdy o nas, odbiera nam dobre imię?" - mówił duchowny, odnosząc się najwyraźniej do wypowiedzi obecnych członków rządu, którzy mówili, że kaznodzieja z Torunia otrzymywał niemałe środki finansowe od PiS. "Kłamstwo rodzi nieufność, odbiera obrzuconym kłamstwem wiarygodność, rodzi brak zaufania, prowadzi do nienawiści społecznej, w konsekwencji do niepokojów społecznych i walki jeden przeciw drugiemu" - wieszczył o. Rydzyk.

"Wszystkich proszę o gorącą modlitwę o oddalenie od nas – od całej Polski – demonów kłamstwa"

"Do wszystkich zwracam się: nigdy nie posługujmy się kłamstwem, także w stosunku do tych, którzy nas nienawidzą. Tylko prawda jest siłą pokoju. Potrzeba wzajemnego szacunku i pracy dla dobra wspólnego, pokoju społecznego w naszej Ojczyźnie, tym bardziej, im bardziej jest on zagrożony – i to bardzo poważnie zagrożony – z zewnątrz. Wszystkich proszę o gorącą modlitwę o oddalenie od nas – od całej Polski – demonów kłamstwa" - apelował Rydzyk. Wyjawił też, że tegoroczna pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę będzie ofiarowana "w intencji uwolnienia od kłamstwa nas wszystkich, całej Polski, abyśmy byli ludźmi prawdy i szanowali godność każdego człowieka".

O. T. #Rydzyk CSsR: Proszę o gorącą modlitwę o oddalenie od Polski demonów kłamstwa https://t.co/ueRgL3GSOJ— Radio Maryja (@RadioMaryja) May 27, 2024

