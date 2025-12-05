Zamknięta ulica i utrudnienia dla mieszkańców. To z okazji imprezy ojca Rydzyka

Ojciec Rydzyk zaprasza na urodziny Radia Maryja

6 grudnia w Toruniu, a 8 grudnia w Bydgoszczy - ten weekend będzie ważny dla słuchaczy Radia Maryja. Fani ojca Rydzyka i jego mediów będą świętować 34. urodziny katolickiej rozgłośni. Uroczystą mszę świętą w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń zaplanowano na 15:30. - Dziękować będziemy Panu Bogu za to dzieło, za wszystkich współpracowników w Polsce i na świecie, za wszystkich słuchaczy, telewidzów, twórców tego Centrum Ewangelizacji, tu, w Grodzie Kopernika - zapowiedział dyrektor Radia Maryja. Na pielgrzymów będą czekać stoiska z pamiątkami, książkami i potencjalne prezenty bożonarodzeniowe. Redemptoryści zapewnią również ciepłe napoje i jedzenie.

Zamknięta ulica i utrudnienia dla mieszkańców Torunia. Komunikat MZD

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Agnieszka Kobus-Pęńsko przekazała nam, że w związku z obchodami urodzin Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury i ulicę Bema. - 6 grudnia zamknięta zostanie dla ruchu ulica Żwirki i Wigury na odcinku od Grudziądzkiej do Legionów. Dojazd będzie możliwy od ul. Kozackiej - wyjaśniła przedstawicielka MZD.

To nie wszystko! Na ulicy Bema w godzinach od 9:00 do 19:00 na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. Dodatkowo, na ul. Bema od ul. Osmańskiego do wjazdu do hipermarketu sieci Kaufland wyłączony będzie z ruchu prawy pas ruchu. Kierowcom zalecamy wybór alternatywnych tras.

8 grudnia święto Radia Maryja przeniesie się do Bydgoszczy. O godzinie 18:00 ordynariusz diecezji bydgoskiej, ks. bp Krzysztof Włodarczyk odprawi mszę świętą w tamtejszej katedrze.

