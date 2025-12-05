Zamknięta ulica i utrudnienia dla mieszkańców. To z okazji imprezy ojca Rydzyka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-05 12:03

Ojciec Rydzyk zaprasza słuchaczy i zwolenników do Torunia. Imprezę z okazji 34. urodzin Radia Maryja zaplanowano na 6 grudnia. Mieszkańcy grodu Kopernika musza się przygotować na zmiany w organizacji ruchu, mające związek ze wspominanym wydarzeniem. Mowa o zamknięciu ulicy i czasowych utrudnieniach. Szczegóły na se.pl.

Impreza ojca Rydzyka. Ulica zamknięta, będą utrudnienia

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express / CC Wikimedia/ Materiały prasowe Impreza ojca Rydzyka. Ulica zamknięta, będą utrudnienia

Ojciec Rydzyk zaprasza na urodziny Radia Maryja

6 grudnia w Toruniu, a 8 grudnia w Bydgoszczy - ten weekend będzie ważny dla słuchaczy Radia Maryja. Fani ojca Rydzyka i jego mediów będą świętować 34. urodziny katolickiej rozgłośni. Uroczystą mszę świętą w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń zaplanowano na 15:30. - Dziękować będziemy Panu Bogu za to dzieło, za wszystkich współpracowników w Polsce i na świecie, za wszystkich słuchaczy, telewidzów, twórców tego Centrum Ewangelizacji, tu, w Grodzie Kopernika - zapowiedział dyrektor Radia Maryja. Na pielgrzymów będą czekać stoiska z pamiątkami, książkami i potencjalne prezenty bożonarodzeniowe. Redemptoryści zapewnią również ciepłe napoje i jedzenie. 

Przeczytaj też: Ojciec Rydzyk dostał 10 procent zniżki od miejskiej spółki

Zamknięta ulica i utrudnienia dla mieszkańców Torunia. Komunikat MZD

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Agnieszka Kobus-Pęńsko przekazała nam, że w związku z obchodami urodzin Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury i ulicę Bema. - 6 grudnia zamknięta zostanie dla ruchu ulica Żwirki i Wigury na odcinku od Grudziądzkiej do Legionów. Dojazd będzie możliwy od ul. Kozackiej - wyjaśniła przedstawicielka MZD.

To nie wszystko! Na ulicy Bema w godzinach od 9:00 do 19:00 na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. Dodatkowo, na ul. Bema od ul. Osmańskiego do wjazdu do hipermarketu sieci Kaufland wyłączony będzie z ruchu prawy pas ruchu. Kierowcom zalecamy wybór alternatywnych tras.

8 grudnia święto Radia Maryja przeniesie się do Bydgoszczy. O godzinie 18:00 ordynariusz diecezji bydgoskiej, ks. bp Krzysztof Włodarczyk odprawi mszę świętą w tamtejszej katedrze.

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądały urodziny Radia Maryja w 2023 roku. Archiwalne materiały z Areny Toruń

Urodziny Radia Maryja. Tak ojciec Rydzyk i jego zwolennicy świętowali w Toruniu
36 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MZD TORUŃ
OJCIEC RYDZYK
URODZINY RADIA MARYJA