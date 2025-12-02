OJciec Rydzyk dostał 10 procent zniżki od miejskiej spółki

2025-12-02 16:08

Kilka tysięcy sympatyków ojca Rydzyka pojawi się w najbliższą sobotę w Toruniu. Powodem rocznica powstania Radia Maryja. Świętowanie będzie miało miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń przy ulicy Bema. Tadeusz Rydzyk i jego ludzie za wynajem hali zapłacą ponad 50 tysięcy złotych. Jako stały klient dostanie 10 procent zniżki.

Urodziny Radia Maryja. Święto zwolenników ojca Rydzyka w Toruniu

Jak ten czas leci! Radio Maryja nadaje w eterze już blisko 34 lata. Jego twórca, ojciec Tadeusz Rydzyk w pierwszą sobotę grudnia zaprasza swoich sympatyków do wspólnego świętowania. Tak będzie również w tym roku. Do grodu Kopernika przyjadą słuchacze z całej Polski, nie zabraknie również polityków z prawicowych ugrupowań. Wielka impreza katolickiej rozgłośni odbędzie się w największej sali widowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim. Mowa o arenie przy ulicy Bema w Toruniu. Halą zarządza miejska spółka Toruńska Infrastruktura Sportowa. Przypomnijmy - w grodzie Kopernika rządzi obecnie polityk Koalicji Obywatelskiej.

Fundacja Lux Veritatis może liczyć na zniżkę

Nasi dziennikarze poprosili miejską spółkę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Za jaką kwotę TIS wynajęła fundacji Lux Veritatis salę na uroczystości w dniu 6 grudnia 2025 roku?
  2. Czy fundacja otrzymała zniżkę?
  3. Jeżeli tak, to dlaczego?
  4. Czy inna firma za wynajęcie sali zapłaciła by taką samą kwotę co fundacja Lux Veritatis?

- W odpowiedzi na poniższe pytania informuję, iż Spółka podpisała umowę z Prowincją Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) na wynajem Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń w celu organizacji uroczystości 34 rocznicy Radia Maryja w dniu 6 grudnia 2025 r. Zgodnie z zapisem umowy, Spółka zobowiązana jest do nieujawniania osobom trzecim jej treści. Ponadto informuję, iż zawarte w umowie stawki, są zgodne z obowiązującym cennikiem. Obecnie obowiązujący w Spółce cennik, został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 6/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku i organizacja wydarzenia w dniu 6 grudnia br. została wyceniona na jego podstawie - czytamy w piśmie, przekazanym naszej redakcji.

- Cennik jest dostępny tylko dla potencjalnych klientów - po to by utrudnić działanie bardzo aktywnej konkurencji na rynku. W drodze wyjątku informuję, iż przy pełnym obłożeniu koszt wynajmu wynosi 65.000,00 zł netto + ewentualne inne koszty, między innymi zajęcie parkingu, wyciemnienie sali, rozstawienia krzeseł oraz dodatkowego dnia na montaż. Organizator wydarzenia otrzymał zniżkę w wysokości 10%, która jest standardową zniżką przysługującą wszystkim naszym stałym klientom, którzy organizują wydarzenie minimum raz w roku kalendarzowym - poinformowała "Super Express" Magdalena Chmielak-Gołaszewska, kierowniczka biura zarządu TIS.

Święto zwolenników Radia Maryja rozpocznie się o 12:00. O 15:30 ma się rozpocząć uroczysta Msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Müller. 8 grudnia słuchacze rozgłośni pojadą do Bydgoszczy.

