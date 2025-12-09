Marek poszedł do pubu. Tam zaatakował go 22-latek. Tragiczny finał

Do tragedii doszło w pubie przy ulicy Wojska Polskiego w Toruniu. 51-letni Marek został zaatakowany przez 23-letniego Adriana C. Ofiara zmarła po trzech tygodniach. Sąd łagodnie potraktował oskarżonego. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Adrian C. z Torunia skazany za śmierć klienta pubu

Adrian C. z Torunia skazany za śmierć klienta pubu

Toruń: Śmierć klienta pubu. Podejrzany uciekł

Ta sprawa poruszyła nie tylko mieszkańców Torunia. Dramat rozegrał się 15 kwietnia 2023 roku w jednym z lokali przy ulicy Wojska Polskiego. - Podejrzany zaatakował i uderzył 51-letniego mężczyznę, który w wyniku poniesionych obrażeń, po niespełna trzech tygodniach zmarł w szpitalu - informowała "Super Express" asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. 

Śledczy ustalili, że 24-letni obecnie Adrian C. uderzył ofiarę, a także rzucił krzesłem w 51-letniego Marka. Poszkodowany upadł na beton. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Sprawca uciekł i ukrywał się przed organami ścigania. Policjanci przekazali jego wizerunek mediom. List gończy miał im pomóc w namierzeniu podejrzanego. Miesiące mijały, a przełomu nie było. Dopiero w marcu 2025 roku młody mężczyzna został zatrzymany. Od początku twierdził, że nie chciał zrobić krzywdy 51-latkowi. 

2,5 roku więzienia za śmierć Marka

Jak podały "Nowości" - Sąd Okręgowy w Toruniu dał wiarę oskarżonemu i jego obrońcy. Prokuratura twierdziła, że działał umyślnie, ale sędzia Bartosz Sitkiewicz zmienił kwalifikację czynu i wymierzył Adrianowi C. karę 2,5 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Niewykluczone jest odwołanie prokuratury, która chciała dla mężczyzny 7 lat więzienia. - Mój klient pojednał się z rodziną zmarłego i zadośćuczynił jej, płacąc ustaloną kwotę - podkreślał w rozmowie z "Nowościami" adwokat Tomasz Gadomski.

