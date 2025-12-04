Urodziny Radia Maryja nie tylko w Toruniu. Ojciec Rydzyk ujawnił szczegóły

34. urodziny Radia Maryja w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń

6 i 8 grudnia słuchacze i zwolennicy Radia Maryja będą świętować 34. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń wypełni się pielgrzymami z całej Polski. - Dziękować będziemy Panu Bogu za to dzieło, za wszystkich współpracowników w Polsce i na świecie, za wszystkich słuchaczy, telewidzów, twórców tego Centrum Ewangelizacji, tu, w Grodzie Kopernika - przekazał ojciec Rydzyk w specjalnym komunikacie, poświęconym imprezie.

Obchody rozpoczną się o 12 od modlitwy, a na 13:00 zaplanowano koncert zespołu Akademia Ciupaga. O 15:30 rusza uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz Gerhard Müller. Ojciec Rydzyk zachęcił również do zakupu "dobrego ewangelizacyjnego prezentu". Stoiska będą czekać na odwiedzających we wspominanej wyżej arenie. Dyrektor katolickiej rozgłośni zapewnił, że w hali panują "dość dobre warunki".

Druga część obchodów w Bydgoszczy

8 grudnia ojciec Rydzyk i jego zwolennicy spotkają się w największym mieście województwa kujawsko-pomorskiego. O godzinie 18:00 w bydgoskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej.

- Toruń i Bydgoszcz, Bydgoszcz i Toruń – te dwa miejsca, te dwa miasta miały pierwsze stacje radiowe, a więc zapraszamy. A tak przy okazji to trzeba powiedzieć, jak to czas leci, a z drugiej strony ileż dobrego można zrobić razem, ileż dobrego zrobiła dla Ojczyzny, dla Kościoła, dla Polonii Rodzina Radia Maryja. Zapraszamy do apostolskiego działania. Dziękujemy za współpracę, za pomoc, za życzliwość - zakończył ojciec Rydzyk.

