Marcelina Zawadzka spełniła swoje marzenie z dzieciństwa. Pomógł fryzjer z Tajlandii

Marcelina Zawadzka to piękna celebrytka, która w 2011 roku wygrała konkurs Miss Polonia, a rok póxniej zakwalifikowała się do czołowej szesnastki konkursu Miss Universe. Jej urok osobisty i uroda od razu zostały zauważone i Zawadzka bardzo szybko trafiła do telewizji, gdzie niejednokrotnie osadzano ją w roli prezenterki programów. Była współgospodynią "Pytania na śniadanie" oraz "The Voice of Poland". W TVP prowadziła także program kulinarny "Bake off - Ale Ciacho!".W 2021 roku przeszła do Polsatu, gdzie prowadzi m.in reality show "Farma".

Marcelina Zawadzka zupełnie odmieniona. Zafundowała sobie warkoczyki, a fani porównali ja do Beyonce

Piękna 35-latka dotąd stroniła od wielkich eksperymentów ze swoim wizerunkiem. Zazwyczaj nosiła długie włosy, układające się w miękkie fale. Teraz zdecydowała się jednak spełnić swoje dziecięce marzenie. Zafundowała sobie wizytę u fryzjera w Tajlandii i zupełnie nowy wygląd! Marcelina Zawadzka pochwaliła się warkoczykami! Nowe uczesanie składa się nie tylko z naturalnie zaplecionych włosów, lecz również ze sztucznych pasm.

- Końcówki podpalają. Dobrze, że tam dołożyli sztucznych, aby były równe. I mam nadzieję, że podpalają tylko te sztuczne – wyjaśniła Marcelina na Insta Stories.

Po postem pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy!

- Pięknie pani wygląda z tymi warkoczykami; Myślałam, że to Beyonce; Przepiękne fotki, zakochałam się – piszą internauci.

Jak Wam się podobają takie fryzury w etnicznym stylu? Dajcie znać w sondzie poniżej.

