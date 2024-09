Pilny komunikat Polsatu! To ona zastąpi Korę w "Must be the music"

Ta wokalistka zastąpi Korę w "Must be the music". Pasuje?

To już oficjalne! Polsat właśnie potwierdził, że do obsady jurorskiej rozśpiewanego show "Must be the music" dołączyła nowa, młoda wokalistka. To ona ma zastąpić nieodżałowaną Korę, legendarną wokalistkę Maanamu, która zmarła w lipcu 20218 roku. Plotki na ten temat krążyły już od dawna, teraz stacja je potwierdziła. Kto zasiądzie w nowej edycji programu?

Fani "Must Be the Music" wiernie czekają

Program „Must Be the Music. Tylko muzyka” jest emitowany na antenie Polsatu od 2011 roku. Rozśpiewane talent show ma ogromną rzeszę fanów, pomimo, że w 2016 roku zdjęto je z anteny. Do tego momentu widzowie mogli zobaczyć aż 11. edycji polskich edycji zmagań o nagrodę i sławę nieznanych talentów wokalnych. Fotele jury w show zajmowali: Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska oraz Olga „Kora” Jackowska. Wymienny był tylko ostatni, czwarty fotel: najpierw zasiadał w nim Wojciech „Łozo” Łozowski, potem Piotr Rogucki, a na końcu Tymon Tymański. Śmierć Kory zmieniła wszystko i teraz Polsat szykuje kolejną edycję, w której zastąpi ją młoda wokalistka.

Trwają ostre przygotowania do 12. edycji „Must Be the Music”. Program zobaczymy w telewizji wiosną 2025 roku. Pewne jest, że jako jurorki nie zobaczmy Elżbiety Zapendowskiej, która zrezygnowała ze względów zdrowotnych. To właśnie ona oceniła, że skompletowanie nowej ekipy będzie "niezwykle trudnym zadaniem".

"Tam już nie wystarczy jakaś gwiazdeczka"

Tam może być jeden wokalista, ale musi być też profesjonalny muzyk, bo przychodzą nawet zespoły symfoniczne. Musi być wytrawny muzyk, który orientuje się w muzyce rozrywkowej, poważnej, jazzowej, poetyckiej. Musi to być osoba szeroko rozumiejąca i znająca się na muzyce. Tam już nie wystarczy jakaś gwiazdeczka. Bardzo jestem ciekawa, kogo oni wyłonią spośród ludzi z branży – oceniała sytuację w "Fakcie" Zapendowska.

Kto zastąpi Zapendowską?

Teraz Polsat ogłosił, że w „Must Be the Music” w roli jurorki zadebiutuje młoda wokalistka, Natalia Szroeder. Szroeder, która próbuje swoich sił na polskiej scenie muzycznej od jakiegoś czasu prywatnie była także dziewczyną znanego rapera Quebo. Piosenkarka miała także okazję sprawdzić się jako prezenterka show „The Four. Bitwa o sławę”.

Oprócz Natalii Szroeder na fotelach jurorskich w "Must be the music" usiądą na pewno: Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka. Kto zastąpi Elę Zapendowską na razie nie wiadomo.

