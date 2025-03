Szok, co Magda Mołek zrobiła w kuluarach tuż po tym, gdy wyleciała z "TzG"! Niestandardowe zachowanie

Agnieszka Kaczorowska namawia Dodę na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Szok, co jej powiedziała

Magda Mołek wyleciała z "Tańca z Gwiazdami". Szybko zakończona misja

Magda Mołek bez wątpienia była jedną z najbardziej znanych gwiazd ciągle jeszcze trwającej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Dziennikarka była wyraźnie podekscytowana tym, że będzie rywalizować na parkiecie. W szczerej rozmowie z "Super Expressem" jasno podkreśliła, że bierze udział w show, bo "chce" i jest z siebie dumna. Oprócz tego jej występy miały w pewnym stopniu charakter misyjny.

Myślę, że jestem dumna z siebie, bo mam takie przekonanie, że jestem tu dla wszystkich tych kobiet, które się nie odważyły i żałują albo jestem po to, żeby im powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na odważny krok w mówieniu o sobie

- podkreśliła Magda Mołek. Niestety, jej misja trwała stosunkowo krótko. Popularna prezenterka wyleciała z programu "Taniec z Gwiazdami" jako czwarta po Macieju Kurzajewskim, Cezarym Trybańskim i Grażynie Szapołowskiej. Towarzystwo doborowe, ale jednak trochę szkoda, że dziennikarki nie zobaczymy już w programie. Choć... chyba nie jej samej. Wiemy, co Magda Mołek robiła w kuluarach "Tańca z Gwiazdami" tuż po tym, gdy odpadła z show.

Magda Mołek niestandardowo przyjęła porażkę w programie "Taniec z Gwiazdami": "Można powiedzieć, że nawet się cieszyła"

Dla wielu osób to będzie szok. Zachowanie dziennikarki było absolutnie niestandardowe. Ekipa pracująca przy programie "Taniec z Gwiazdami" patrzyła na to niedowierzaniem. W końcu odpadniecie to jednak porażka i zawodnicy na ogół mniej lub bardziej ją przeżywają. Magda Mołek natomiast... sprawiała wrażenie zadowolonej.

Magda Mołek wcale nie była zawiedziona werdyktem, można powiedzieć, że nawet się cieszyła, że to już za nią

- mówi nam osoba pracująca przy show Polsatu. Jest w tym jakaś logika - teraz dziennikarka będzie miała wiecej czasu na inne projekty, a przede wszystkim na rodzinę. Do tego na pewno przyjemnie zrobi się Magdzie Mołek po tym, gdy przeczyta część komentarzy, które znalazły się pod wpisem na Instagramie informującym o jej odpadnięciu z rywalizacji. Wiele osób uważa bowiem, że to nie Magda Mołek powinna wylecieć z programu "Taniec z Gwiazdami", tylko Magdalena Narożna.

W galerii prezentujemy zdjęcia Magdy Mołek z programu "Taniec z Gwiazdami"

Sonda Kto lepiej tańczy? Magda Mołek vs. Magda Narożna Magda Mołek Magda Narożna Obie tak samo źle Obie tak samo dobrze