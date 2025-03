"Taniec z Gwiazdami". Magda Mołek odpadła, internauci komentują na potęgę. "Oczy bolały!". Dostało się i Magdzie Narożnej!

Najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" różnił się od poprzednich. Nie tylko z tej, 16. już, edycji, ale i z wcześniejszych sezonów. Twórcy zaplanowali dla gwiazd i tancerzy prawdziwe wyzwanie - maraton taneczny, z którego pary odpadały w trakcie. Niespodziewanie tę rywalizację wygrali Ada Borek i Albert Kosiński, którzy utrzymali się na parkiecie od końca! Były też oczywiście standardowe duety, ale to maraton całkowicie wyczerpał uczestników.

Wyzwanie mogło przywodzić na myśl film sprzed lat "Czyż nie dobija się koni?" z Jane Fondą, który opowiadał właśnie o morderczym maratonie tanecznym. W "TzG" Iwona Pavlović była egzekutorką kolejnych par, które padały jak muchy. Ostatecznie po tańcach w parach i maratonie z 5. odcinka odpadli Magda Mołek i jej partner Michał Bartkiewicz.

W sieci zaroiło się od komentarzy. Wielu widzów miało dość pary, która pożegnała się z show i przyjęło werdykt ulgą. Inni żałowali, że z programu odpadła elegancka Magda Mołek.

Internauci nie mieli litości dla Magdy Mołek, ale dziennikarka mogła liczyć na obronę przez wiernych fanów. Przy okazji dostało się Magdzie Narożnej, która w 5. odcinku była zagrożona. Wielu widzów, którzy wypowiedzieli się w sieci, uważa, że to właśnie ona powinna była odpaść!

"Magda Narożna powinna odpaść. Magda Mołek była lepsza", "Czasami zastanawiam się, czy to jakaś ustawka, żeby Magda Narożna została i pewnie w niedzielę znowu zostanie", "Magda Mołek dzisiaj tańczyła beznadziejnie - była jak kłoda, a Magdalena tańczy na oparach paliwa i na pewno za tydzień odpadnie. Tańczyła, jak się nauczyła, bez ikry, bez żadnego zaangażowania, wbrew pozorom nie ma drygu do tego typu tańca!", "W końcu, do widzenia Magdo", "Nie ta Magda powinna odejść", "Najwyższy czas!", "Niesprawiedliwy werdykt", "Bardzo mi przykro, trzymałem kciuki za Magdę, bardzo ją lubię i zasługiwała, by przejść do następnego odcinka. Wielka szkoda", "Smutek. Ale cóż... taki urok programu, ktoś musi odpaść. Pani Magdo - była Pani klasą i elegancja tego programu", "W końcu. Oczy bolały od patrzenia na jej sztywność i brak rytmu", "Myślałam, że odpadnie Magda, ale ta druga" - pisali fani "Tańca z Gwiazdami" na koncie programu na Facebooku.