"Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 5. odcinku! SZOK! A tak pięknie tańczyli...

Program "Taniec z Gwiazdami" jest jak dobre wino - im starszy, tym lepszy! W 5. odcinku 16. edycji kultowego show Polsatu rozgrzał publiczność do czerwoności. A uczestnicy musieli przekraczać kolejne bariery swojej wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Kto odpadł z programu?

"Kocur parkietu" w TzG

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła uczestników do tańców w stylu disco. Choreografie zostały opracowane do taktu największych dyskotekowych przebojów i wszyscy byli ubrani w stroje z lat 70. Filip Gurłacz, który znów dał czadu z Agnieszką Kaczorowską i został nazwany przez Rafała Maseraka "parkietowym kocurem". Krzysztof Ibisz przedstawił go jako: "Filip Travolta Gurłacz" - nawiązując do wielkiego kinowego hitu "Gorączka sobotniej nocy". Jednak największym hitem okazał się ostatni fragment 5. odcinka TzG!

Polsat w niedzielę 30 marca ogłosił, że po tańcach w parach, wszyscy muszę się stawić na obowiązkowy maraton!

Ta niespodzianka może zmienić wszystko!

- zapowiedział Ibisz.

I tak wszyscy zatańczyli razem w morderczym tańcu "bez końca", który przywodził na myśl głośny film z lat 70. "Czyż nie dobija się koni?". Co chwilę ktoś odpadał, co komunikowała Iwona Pavlović, pokazując numerki par. Kto nie przetrwał do następnego odcinka?

Kto odpadł w 5 odcinku TzG?

O tym kto zatańczy w 6 odcinku "Tańca z Gwiazdami" oczywiście ostatecznie zadecydowali widzowie. I tak 30 marca musieliśmy pożegnać parę: Magda Mołek i Michał Bartkiewicz!

O Kryształową Kulę walczą dalej:

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Tomasz Wolny i Daria Syta

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Stajkow i Mieszko Masłowski Ola Filipek i Wojciech Kucina

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Sonda Filip Gurłacz czy Blanka - kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski