"Taniec z gwiazdami" 16. Iwona Pavlović zmasakrowała Magdę Narożną. Tak ostra już dawno nie była!

Tango w rytmie disco - to ogniste połączenie! Jak to poskładać, żeby wyszło pięknie i ekscytująco, pokazują Ola Filipiek i Wojciech Kucina. Tańczą do piosenki "I will survive". Czy przetrwają to wyzwanie.

Najbardziej nie podobał mi się charakter tego tańca. Taki był ciosany, nie było staccato! Było show, ale nie tango

- skrytykowała Iwona, która absolutnie nie zgodziła się z Rafałem Maserakiem, któremu podobał się występ.

Punktacja:

Rafał Maserak - 7

Ewa Kasprzyk - 8

Tomasz Wygoda - 7

Iwona Pavlović - 5

Razem 27 punkty.