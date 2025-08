Wrzucili filmik z rapującą Rusin w dżungli i się zaczęło. Obok nagrania z "Dzień dobry TVN" nie da się przejść obojętnie

Na widzów "Dzień dobry TVN" już jesienią czeka wiele niespodzianek, które stacja TVN przygotowała z okazji zbliżającego się jubileuszu lubianego programu śniadaniowego. Z racji, że wielkimi krokami zbliża się 20-lecie "Dzień dobry TVN" produkcja postanowiła zadbać o odpowiednią oprawę i trochę sentymentalnych chwil. Podczas niedzielnego wydania programu ogłoszono, że już jesienią widzowie zobaczą w roli prowadzących jedną z najbardziej rozpoznawanych i lubianych duetów w historii śniadaniówki - Kingę Rusin i Bartosza Węglarczyka.

- ogłosiła podczas niedzielnego wydania DD TVN podekscytowana Hajduk-Popińska. Po chwili w studiu wyświetlono nagarnie z samą Kinga Rusin w roli głównej. Dziennikarka zaczęła rapować na wizji prosto z Amazonii, gdzie obecnie przebywa. Wideo trafiło na media społecznościowe "Dzień dobry TVN" i wywołało masę pozytywnych komentarzy.

Kinga Rusin nagrała krótkie wystąpienie podczas swojej podróży po Amazonii, którym chciała zapowiedzieć swój powrót do "Dzień dobry TVN".

Dzięki za zaproszenie, to wielka przyjemność. 15 lat w programie - czuję z wami jedność. Jestem w środku Amazonii, nad rzeką Ukajali. Na wrześniowy program wrócę do was na fali