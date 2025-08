Oficjalnie: Kinga Rusin wraca do "Dzień dobry TVN". Poprowadzi program w towarzystwie znanego dziennikarza

To już oficjalna informacja: Kinga Rusin wraca do telewizji i ponownie poprowadzi "Dzień dobry TVN". Do tej pory pojawiały się na ten temat liczne spekulacje, które dementowała sama zainteresowana. Jednak w niedzielnym wydaniu śniadaniówki ogłoszono tę informację oficjalnie i już jesienią Kinga Rusin wróci do TVN. Wiadomo także, z kim stworzy duet. To znany dziennikarz.