Córka Klaudii El Dursi wciąż nie ma imienia! Jak się do niej zwracają?

Po pamiętnym występie w "Top Model", Klaudia El Dursi (36 l.) stała się jedną z największych gwiazd stacji TVN. Piękna modelka prowadzi cieszący się dużą popularnością program "Hotel Paradise". Modelka jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,1 mln osób. 35-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego, co wzbudza duże zainteresowanie wśród jej fanów.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku na Instagrami oraz w programie "Dzień Dobry TVN" poinformowała, że spodziewa się dziecka! Klaudia El Dursi wychowuje już dwóch nastoletnich chłopców - 16-letniego Dawida i 11-letniego Jana. O powiększeniu rodziny marzyła od dawna. Jednak z powodów zdrowotnych oraz napiętego grafiku odkładała te plany na później.

Gwiazda "Top Model" kilka lat temu wyznała również, że chciałaby mieć córeczkę. "Chcę te kiteczki robić" - mówiła. Jednak gdy zaszła w ciążę, razem z ukochanym postanowili, że płeć dziecka poznają dopiero przy porodzie. Kilka dni temu El Dursi przekazała swoim obserwującym, że jej rodzina powiększyła się o dziewczynkę. Nie zdradziła za to imienia pociechy.

Okazuje się, że imię najmłodszego dziecka Klaudii El Dursi nie jest skrzętnie skrywaną tajemnicą. Modelka oraz jej partner, Jacek Leszczyński, po prostu jeszcze go nie wybrali! Prowadząca "Hotel Paradise" gościła w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie w rozmowie z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk przyznała, że przez całą ciążę byli przekonani, że na świecie pojawi się kolejny syn.

My całą ciążę, nie wiem dlaczego, zakodowaliśmy sobie, że to będzie chłopak. Na chłopaka mieliśmy imię, byliśmy zdecydowani, wszystko poszło gładko. Jak ja zobaczyłam, że pani położna wyciąga córeczkę, ja zdębiałam, totalnie się tego nie spodziewałam i teraz mamy straszny problem z imieniem, bo nie byliśmy na to przygotowani - mówiła El Dursi.