Klaudia El Dursi: Szczęśliwa matka i kobieta sukcesu

Po pamiętnym występie w "Top Model", Klaudia El Dursi (35 l.) stała się jedną z największych gwiazd stacji TVN. Piękna modelka prowadzi cieszący się dużą popularnością program "Hotel Paradise". Modelka jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 900 tysięcy osób. 35-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego, co wzbudza duże zainteresowanie wśród jej fanów.

Na zdjęciach często towarzysza jej synowie - 15-letni Dawid i 11-letni Jan. Pierwszego syna urodziła, gdy miała zaledwie 19 lat. Z ojcem dziecka rozstała się gdy chłopiec nie miał jeszcze roku. Przez wiele lat nie mieli dobrych relacji. W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że pogodzili się, gdy ich syn poszedł do komunii. Młodszy z synów jest owocem ze związku z obecnym partnerem celebrytki, Jackiem Leszczyńskim.

Klaudia El Dursi o powiększeniu rodziny

Niedawno w rozmowie z Faktem opowiedziała o swojej relacji z synami. Ze starszym z nich jest bardzo zżyta. Dawid chętnie przychodzi do niej po porady i opowiada o swoich problemach. "Całe życie marzyłam o tym, żeby być nie tylko mamą, ale i przyjaciółką. To jest niesamowite, że mój syn, gdy cokolwiek go trapi, lub coś złego się wydarzy w jego życiu, to zawsze pierwszą osobą, którą o tym informuje, jest mama" - mówiła Klaudia.

Młodszy syn ma zupełnie inny charakter. W przeciwieństwie do starszego brata, jest bardziej skryty. "Też pielęgnuje z nim relację, ale on jest zupełnie inny. Ma charakter po moim partnerze i jest bardzo skryty. Niestety, ale ma taką cechę, że woli sam się borykać z problemami. Uczymy go tego, że mama jest od tego, żeby go wysłuchać i wesprzeć. Mam nadzieję, że zasłużę sobie na to, żeby w przyszłości pierwszy telefon wykonywał do mamy" - powiedziała prowadząca "Hotel Paradise".

El Dursi nigdy nie ukrywała, że marzy o kolejnym dziecku. A dokładnie dziewczynce. "Chcę te kiteczki robić" - mówiła kilka lat temu w rozmowie z Plejadą. Dotychczas plany te odkładała na przyszłość m.in. z powodów zawodowych. Obecnie ma nadzieję, że w najbliższym czasie spełni się jej marzenie o powiększeniu rodziny. "Dalej myślę o powiększeniu rodziny. Mam nadzieję, że to będzie ten rok..." - przyznała w Fakcie.

Już są w TVN-ie! Dowbor nosi Koroniewską na rękach. A ona paraduje w "nagiej sukience"