Klaudia El Dursi powiększyła biust? Niedawno narzekała na swój wygląd

Klaudia El Dursi na Instagramie

Po pamiętnym występie w "Top Model", Klaudia El Dursi stała się jedną z największych gwiazd stacji TVN. Modelka jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 900 tysięcy osób. 35-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego, co wzbudza duże zainteresowanie wśród jej fanów.

Cieniem na jej wizerunku położył się szaleńczy rajd. Samochód modelki z zawrotną szybkością jechał po autostradzie po pasie awaryjnym. Co więcej, do tej sytuacji miało dojść na dzień przed wrzuceniem przez El Dursi wpisu o uzależniającym pośpiechu.

Dzień po wybuchu afery, El Dursi przyznała się do winy. "Chciałam bardzo przeprosić za moje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam" - mówiła na Instagramie. Na tym samym nagraniu zadeklarowała, że jest gotowa ponieść wszystkie konsekwencje swojego czynu.

Klaudia El Dursi odpowiada na zarzuty o powiększenie piersi

Gwiazda TVN oraz jej fani pozostawili już ten "incydent" za sobą. Obecnie modelka wypoczywa w pięknym Saint-Tropez. "Jak co roku zaglądamy tu choć na chwilę, mimo że zawsze obiecujemy sobie, że już ostatni raz, to to miejsce przyciąga i nigdzie indziej trufle i szampan nie smakują tak dobrze" - napisała pod relacją z wyjazdu.

Na zamieszczonych zdjęciach El Durski dumnie prezentuje swoja sylwetkę, a wierni fani zasypują ją komplementami. Jednak jedna z internautek zwróciła uwagę na... większy biust gwiazdy. "Powiększyła pani piersi!" - napisała. Klaudia zdecydowała się odpowiedzieć fance. Jak przyznała to nie operacja, a... dodatkowe kilogramy. "Ależ zainteresowanie pod tym komentarzem. Muszę Was zasmucić, nie powiększyłam biustu, a przynajmniej nie sztucznie, urósł jak ja cała. Na wadze + 16kg, stąd ta różnica" - napisała.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu wiele osób zwróciło uwagę na to, że Klaudia El Dursi bardzo schudła, a jej wygląd jest niepokojący. Już wcześniej należała do bardzo drobnych osób, a jej utrata wagi sprawiła, że fani wielokrotnie dopytywali, czy wszystko jest w porządku. W marcu modelka w rozmowie z Mateuszem Hładkim "Dzień Dobry TVN" otworzyła się na temat swoich problemów zdrowotnych. Przyznała, że od dawna zmaga się z przewlekłą chorobą jelit, co wpływa m.in. na znaczną utratę wagi.

W kwietniu prowadząca "Hotel Paradise" pojawiła się na premierze platformy Max. W rozmowie z dziennikarzami odniosła się do swojej wagi i wyznała, że w ciągu trzech miesięcy udało jej się przybrać na wadze - dokładnie 15 kilogramów. "Nigdy tak źle nie wyglądałam. Wydaje mi się, że już nieco tych parę kilogramów do przodu za dużo. Ważyłam 48, teraz ważę 62 kg. Od marca do dziś przytyłam 14-15 kg" - powiedziała El Durski w rozmowie z Pudelkiem.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

