Małgorzata Tomaszewska w końcu to zrobiła! Pokazała zdjęcie z ojcem swojej córki

Małgorzata Tomaszewska łączy pracę z wypoczynkiem, spędzając lato nad polskim morzem.

Dziennikarka, znana z ochrony prywatności, zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia z rodziną.

Po raz pierwszy pokazała partnera i córkę, ale w nietypowy sposób.

Jakie szczegóły ukryła Tomaszewska i dlaczego? Sprawdź w artykule!

Małgorzata Tomaszewska wybrała się z rodziną nad morze

Małgorzata Tomaszewska w związku ze swoimi zobowiązaniami zawodowymi w tym roku sporo czasu spędza nad morzem. Przypomnijmy, że dziennikarka prowadzi cykl "Projekt Plaża", który co weekend jest emitowany na antenie TVN i nadawany z różnych miejscowości położonych nad polskim morzem. Poza weekendową pracą przed kamerami, Małgorzata Tomaszewska znajduje również czas na odpoczynek ze swoją rodziną. Świadczą o tym najnowsze zdjęcia zamieszczone przez prezenterkę w mediach społecznościowych. Tomaszewska zaskoczyła nimi fanów, gdyż w końcu pokazała na fotografiach swojego partnera, ojca córeczki Laury. Dziennikarka pilnie strzeże swojej prywatności i mimo, że aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, to jej obserwatorzy do tej pory nie dowiedzieli się, kim jest jej partner.

Ja nie lubię dzielić się życiem prywatnym. Uważam, że to jest moja strefa i lubię rzeczy, które są tylko dla mnie i dla moich przyjaciół, i bardzo to cenię

- wyznała niegdyś w rozmowie z Plejadą Tomaszewska.

Tomaszewska pokazała zdjęcie z partnerem i dziećmi

Nowe zdjęcia dodane przez Małgorzatę Tomaszewską na Instastories rozgrzały jej fanów. Do fotografii zapozowała wspólnie z Enzo, jak i córką oraz partnerem m.in. wygłupiając się na plaży. Jednak i tak na marne dopatrywać się na zdjęciach twarzy zarówno mężczyzny, jak i córki Tomaszewskiej, gdyż prezenterka zastosowała sprytny zabieg, używając efektu rozmazania na ich wspólnych fotografiach.

Oczywiście na uwagę zasługuje również stylizacja Tomaszewskiej. Prezenterka ubrana jest w fioletowo-beżowy sweter, do którego założyła szerokie, beżowe spodnie. Jednym słowem jest modnie, ale na luzie.

i Autor: Instagram/ Archiwum prywatne Małgorzata Tomaszewska z rodziną