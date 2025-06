Ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Potężny problem z zaproszeniami i weselem! Gwiazda TVN się wygadała

Małgorzata Tomaszewska w ostatnich latach miała bardzo burzliwy okres i w życiu zawodowym, i prywatnym. Prezenterka w dość nieprzyjemnych okolicznościach odeszła z TVP, gdzie była jedną z twarzy programu "Pytanie na śniadanie". Od kwietnia jednak znów pracuje w śniadaniówce, tyle że w konkurencyjnej stacji. Jeszcze więcej u obecnej gwiazdy TVN działo się na płaszczyźnie osobistej. W lutym 2024 roku Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę Laurę, której ojcem jest tajemniczy Robert. Mężczyzna jak ognia unika kamer i aparatów, a prezenterka także mało o nim mówi. Na pewno wiemy, ze tworzą szczęśliwy związek, a partner Małgorzaty Tomaszewskiej jest ekspertem w wymienianiu pieluch, co przy malutkim dziecku jest szczególnie cenną umiejętnością. Rok temu Robert oświadczył się prezenterce, a ona powiedziała "tak". Tyle że potem temat ślubu Małgorzaty Tomaszewskiej przycichł.

Teraz jednak gwiazda TVN postanowiła bardziej się otworzyć na temat kolejnej zmiany stanu cywilnego (Małgorzata Tomaszewska była już dwukrotnie mężatką i dwa razy się rozwodziła). Wygląda na to, że ślub się odbędzie. Niestety są pewne komplikacje. Potężny problem stanowią zaproszenia. Do tego narzeczeni mają odmienną wizję wesela. Prezenterka się wygadała.

- podkreśliła Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z "Faktem".

Jednak niezależnie od tego, czy jest to mała uroczystość, czy większa, to pracy przy organizacji takiego wydarzenia jest tyle samo. Robert jest tradycjonalistą, więc pewnie chciałby osobiście wręczać zaproszenia, a rodzina nie jest z Warszawy, więc do tego dochodzi dosyć trudna logistyka. Ale na pewno o tym myślimy, tylko nie wiem, kiedy to nastąpi