Małgorzata Tomaszewska długo nie pokazywała partnera

Małgorzata Tomaszewska bardzo długo ukrywała swojego partnera, który jest ojcem jej urodzonej w lutym 2024 roku córeczki Laury. Była prezenterka TVP, znana m.in. z programu "Pytanie na śniadanie", nie pokazywała ukochanego ani wtedy, gdy zaszła w ciążę, ani po narodzinach dziecka, ani nawet po zaręczynach. W końcu jednak Małgorzata Tomaszewska zaprezentowała swojego narzeczonego z okazji Dnia Ojca 2024. Pewien element tajemniczości jednak była gwiazda TVP postanowiła zachować dla siebie. Na fotografii bowiem nie widać twarzy mężczyzny o imieniu Robert. Prezenterka nie zdradziła także nazwiska partnera. Całkiem sporo jednak już o nim wiemy. Ukochany przestał być całkiem tajny. Kim jest Robert, narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej?

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie

Małgorzata Tomaszewska narzeczony. Aleksander Sikora ujawnia: Świetny facet

Co prawda nie widzieliśmy jeszcze twarzy Roberta, ale z całą pewnością powiedzieć możemy, że narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej ma sportową sylwetkę. Mężczyzna nie ma brzucha, co dziś wcale nie jest takie częste. Wiemy też, że Robert i prezenterka są ze sobą już przynajmniej od około trzech lat. Gdy była prezenterka TVP informowała o tym, że jest w ciąży, informator portalu Świat Gwiazd zdradził, że z Robertem jest w związku "od dwóch lat". Z kolei Aleksander Sikora, z którym Małgorzata Tomaszewska prowadziła "Pytanie na śniadanie", chwalił się, że zna partnera koleżanki i uważa go za "świetnego faceta". - Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - podkreślił prezenter, którego swego czasu podejrzewano o to, że to właśnie on jest tajnym partnerem byłej gwiazdy TVP, a także ojcem Laury. Aleksander Sikora wyjaśnił w końcu, że nie jest tatą dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej, tylko... wujkiem. Sama zainteresowana o narzeczonym też już wspominała.

Kim jest Robert, narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej? Stroni od show-biznesu, jest zazdrosny i zmienia pieluchy

Prezenterka to prawdziwa farciara nie tylko dlatego, że jej narzeczony ma znakomitą sylwetkę i jest w Małgorzacie Tomaszewskiej po uszy zakochany. Kim jest Robert, narzeczony Małgorzaty Tomaszewskiej? Wielkim jego atutem jest to, że wspaniale odnajduje się w wymienianiu pieluch bobasowi. A nie jest to zajęcie, do którego wszyscy się garną. - Ekspertem zmiany pieluch jest u nas tata Laurki - wyjawiła Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z internautami. Wiadomo też, że Robert już teraz jest zazdrosny o córkę. - Śmieję się, że tata Laurki, choć też cieszy się z reakcji Enzo (syn Małgorzaty Tomaszewskiej - red.) na siostrę, już jest przestraszony, bo z jednej strony jest zadowolony, że starszy brat będzie jej bronił, ale z drugiej strony, ten starszy brat będzie miał też kolegów... Więc tato już jest zazdrosny - mówiła była prezenterka TVP w rozmowie z Shonews.pl. Dodała też, że wie, że "Laura będzie córunią tatunia". - To już widać - zaznaczyła. Plusem Roberta jest także to, że zupełnie nie ciągnie go do świata show-biznesu, a ten - jak wiadomo - pełen jest wielu niebezpiecznych pułapek. Czyżby facet-ideał?

