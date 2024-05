Czarodziejska różdżka z Harry'ego Pottera nie uratowała 14-letniej Marysi. Ten widok rozdziera serce

Gorszące sceny w Ciechocinku. Kuracjusze robią to coraz częściej. To już plaga

Ten grób znaleźliśmy na toruńskim cmentarzu. Jest inny, zdecydowanie różni się od pozostałych. To nie chodzi o białe znicze, czy też kwiaty. Do zdjęcia Marysi, która przeżyła na tym świecie 14 lat i dwa miesiące, przymocowana jest czarodziejska różdżka. Taką samą różdżkę w filmie i książce o Harrym Potterze miał profesor Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu, później dostała się ona w ręce Lorda Voldemorta. Ta różdżka to według koncepcji autorki książek jeden z trzech Insygniów Śmierci. Kto miał tę różdżkę był niepokonanym czarodziejem, ale jednocześnie ściągał na siebie niebezpieczeństwo. Niestety, różdżka nie uchroniła Marii. Tragiczny wypadek, do którego doszło na trasie Toruń - Łysomice wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością. Dalszy ciąg naszego materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Tragiczny wypadek pod Toruniem. 14-letnia Marysia zginęła

Dziewczyna dopiero w styczniu 2024 roku skończyła 14 lat. Uczyła się w siódmej klasie. Notowała dobre wyniki, nie miała problemów w szkole. Jej tragiczna śmierć byłą szokiem dla jej znajomych. Maria zmarła w dramatycznych okolicznościach, pod koniec marca 2024 roku.

- W sprawie tej tragicznej śmierci prowadzone jest postępowanie przez toruńską prokuraturę rejonową - powiedział nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Rodzinie i bliskim nastolatki składamy wyrazy współczucia. Do wszystkich kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność na drogach. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w naszym serwisie.