Totalny odlot! Dorota Chotecka tak zachowała się w supermarkecie przy stoisku z mięsem

Dorota Chotecka i Radosław Pazura - trwały związek w świecie celebrytów

Dorota Chotecka od 20 lat jest żoną Radosława Pazury. Ich małżeństwo jest doskonałym przykładem na to, że związki w świecie show-biznesu mogą być bardzo trwałe. I to pomimo drobnych codziennych sprzeczek. Niedawno do sieci wpadło nagranie, na którym widać kłócących się małżonków. Zostało ono opatrzone wymownym podpisem "Z życia wzięte". - Przepraszam - zaczął Radosław Pazura. - No i super, to gdzie popełniłeś błąd? - zapytała go Dorota Chotecka. - Przemyślałem to wszystko i rzeczywiście, masz rację - mówił Radek. - No to za co przepraszasz? Przecież przemyślałeś, to chyba wiesz - drążyła Dorota. - Doskonale wiesz, że nie mam pojęcia, ja też wiem, że nie mam pojęcia. Ale cię przeprosiłem, tak, okej? I co jeszcze? - wypalił na koniec Pazura, a kamera zjechała na stół na wazon pełen pięknych róż. Teraz na profilu Doroty Choteckiej na Instagramie pojawiło się nowe nagranie, tym razem bez udziału Radosława Pazury. Rzecz dzieje się w supermarkecie przy stoisku z mięsem.

Dorota Chotecka rzuca mięso, tańczy i sunie wózkiem sklepowym

Na filmie opublikowanym na Instagramie dużym walorem jest też podkład muzyczny. Usłyszeć można bowiem dźwięki ze szlagieru "Brother Louise" grupy Modern Talking. Dorota Chotecka tańczy w rytm muzyki, podrzuca niemal pod sufit mięso, które wcześniej wyjęła ze sklepowej lodówki, a na koniec sunie wielkim wózkiem niczym wyścigówką. Fanom nagranie przypadło do gustu - Dorotka w sklepie wesoło podskakuje, zakupi produkty, smaczną kolację wyczaruje - skomentowała wierszem jedna z użytkowniczek Instagrama. Pewien pan poszedł jeszcze dalej. - Jak bym chciał mieć taką żonę - rozmarzył się. Ciekawe, co na to Radosław Pazura? W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Doroty Choteckiej i Radosława Pazury.