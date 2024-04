Wrzucam 1/2 do wazonu z bzami. Bajeczne kwiaty zdobią mieszkanie przez 2 tygodnie. Sposób na przetrzymanie bzu w wazonie

Wrzucam 1/2 do wazonu z bzami. Bajeczne kwiaty zdobią mieszkanie przez 2 tygodnie

Bez to kwiat, który nie tylko wspaniale prezentuje się w naszym ogrodzie, ale także jest jednym z najbardziej lubianych kwiatów do wazonu. Jednak o ile w pierwszym przypadku krzewy bzu będą wyglądać zjawiskowo aż do zakończenia okresu ich kwitnienia, o tyle te cięte w wazonie marnieją dosyć szybko. Dlatego, jeśli chcesz przedłużyć żywotność bzu w wazonie i móc cieszyć się jego intensywnymi i obfitymi kolorami przez wiele dni, to wypróbuj sprawdzony trik mojej koleżanki. Kiedy kupuje bukiet bzu, to zanim umieści go w wazonie, najpierw przycina gałązki za pomocą ostrego noża pod skosem. Następnie dokładnie oczyszcza ich dolne części z liści, dzięki czemu nie zginają w wodzie, a kwiaty zachowają piękny wygląd na dłużej. I teraz najważniejsze - do wazonu wypełnionego wodą wrzuca pół tabletki aspiryny i miesza, aż ta się rozpuści. Dopiero wtedy umieszcza bez w wazonie. Aspiryna poprawi stan rośliny i chroni ją przed wyniszczeniem przez namnażające się bakterie. W efekcie bez w wazonie stoi nawet 2 tygodnie.

Co zrobić, aby bez w wazonie długo stał?

Oprócz wyżej opisanej aspiryny możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, która sprawi, że bez będzie długo stać w wazonie. Chodzi o wlanie do wody octu oraz cukru. Ten roztwór mocno wzmacnia bukiety i przedłuża ich trwałość. Oczywiście podstawową zasadą, która pozwoli przedłużyć żywotność bzu w wazonie, jest częste wymienianie wody. Najlepiej robić to codziennie.