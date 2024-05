Naćpany mąż uciekł do psiej budy! "Używał słów wulgarnych"

Najlepsze prezenty z okazji Dnia Mamy 2024. TOP 10 pomysłów na 26 maja. Uśmiech od ucha do ucha murowany

Agresywny mąż w rękach policjantów z Wyszkowa. Nie chciał się poddać, uciekł do psiej budy i schował się między owczarkami

Sprawca przemocy domowej urządził wielką awanturę podczas policyjnej interwencji, a w końcu znaleziono przy nim narkotyki i wsadzono go do aresztu. Dantejskie sceny rozegrały się pod Wyszkowem w województwie mazowieckim, w gminie Zabrodzie. Funkcjonariuszy wezwała żona 34-letniego, awanturującego się mężczyzny. Powiedziała policjantom, że mąż od pięciu lat znęcał się nad nią zarówno fizycznie, jak i psychicznie. "Na widok policjantów mąż pokrzywdzonej schował się w boksie z owczarkami kaukaskimi. Mężczyzna był agresywny. Używał wulgarnych słów i nie chciał opuścił klatki" – powiedziała rzeczniczka policji mł. asp. Wioleta Szymanik.

"Na widok policjantów mąż pokrzywdzonej schował się w boksie z owczarkami kaukaskimi"

Agresywny mężczyzna nie zamierzał skapitulować. Na widok mundurowych... uciekł do pomieszczenia dla psów, a konkretnie owczarków kaukaskich. Wykrzykującego wulgaryzmy 34-latka policjanci musieli stamtąd wyciągnąć. Okazało się, że mężczyzna ma przy sobie narkotyki, a konkretnie słoik pełen marihuany.34-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną i posiadania środków odurzających. Sąd aresztował go na trzy miesiące, mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

