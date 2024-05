Anita Sokołowska wyznała całą prawdę o trudach pracy z Jeschke! Ale i tak życzy mu szczęścia

s

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zawojowali "Taniec z gwiazdami". Niezwykle wzruszającym występem w finale podbili serca publiczności, która właśnie im dała zwycięstwo. Teraz nie milkną dyskusje na temat tego, czy wgrali słusznie. Sami zainteresowani także zaczęli wypowiadać się na temat współpracy.

Jako pierwszy przemówił Jesche, który w gorącym poście na Instagramie podziękował swojej partnerce. Jego zdaniem Sokołowska "Nauczyła go tyle, że tylko on wie". Tancerze dodał też: - Anitko moja droga to był fantastyczny czas, który sporo mnie nauczył. Mimo tego, że łatwo nie było to było zajebiscie.

Na odpowiedź zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" nie trzeba było długo czekać. Gwiazda odniosła się do kwestii trudów w trakcie przygotowań do kolejnych odcinków w telewizji.

- Czasem było trudno, ale lecieliśmy dalej - wyznała Sokołowska. - W wielkim szacunku do siebie i swojej pracy. Bądź spełniony i szczęśliwy. ❤️❤️❤️. Na koniec swojego emocjonalnego wpisu Sokołowska złożyła swojemu partnerowi życzenia: - Bądź spełniony i szczęśliwy. ❤️❤️❤️

Fani "Tańca z gwiazdami" skomentowali wyznania gwiazd. Nie zawsze było przyjemnie.

- Ale z ciebie kochany mąż Hania cie oskubala z kasy a ty jej dziekujesz publicznie😂😂😂Gratulacje wygranej

- Jacenty rodzice sa napewno dumni z Ciebie ze wyrosles na tak wspanialego czlowieka.Skromnego mimo tylu sukcesow.A Anita wiadomo ze jest tez jedyna w swoim rodzaju.Piekna na zewnatrz i wewnatrz.Wspaniala aktorka i czlowiek.😍🥰

- Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zatańczycie razem . Anita musi stworzyć spektakl:)

- Ostatnia scena jak z Piotrusia Pana 😍😂 Jacek, zasłużyliście. Co przeżyliście w tym programie to Wasze co stworzyliscie i pokazaliście to już i Nasze ❤️ Tych emocji widownia długo nie zapomni ❤️ piękna to była edycja 🏆🤗

