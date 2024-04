Anita Sokołowska, która razem z Jackiem Jeschke (32 l.) walczy o kryształową kulę „Tańca z gwiazdami”, zdecydowała się pokonać kolejną życiową barierę. Piękna aktorka wtorkowy poranek postanowiła rozpocząć od kosmicznej dawki adrenaliny. Jak udało nam się dowiedzieć, artystka zafundowała sobie skok z 30 metrów, tzw. dream jump high, przypominający nieco skok na bungee, choć w tym przypadku nie leci się głową w dół. W tym celu już rano stawiła się w Centrum Skoków Ekstremalnych na warszawskim Żeraniu.

Anita skoczyła z 30 metrów. Na ziemi czekał na nią tancerz!

Ponieważ pogoda tej wiosny nie rozpieszcza, gwiazda zadbała o ciepłe ubranie oraz nie zapomniała o czapce, by ochronić uszy i głowę przed chłodem. W końcu nie może się przeziębić, bo przed nią kolejne występy na parkiecie polsatowskiego show. Po tym jak instruktor sprawdził, że wszystkie liny są należycie zamocowane i Anicie nic nie grozi, aktorka rzuciła się w przestworza, wydając okrzyki radości. Na dole czekał na nią Jacek, z którym bardzo się zaprzyjaźniła za sprawą wspólnych treningów i występów. Sokołowska jest z siebie bardzo dumna, a skok, który oddała nazywany jest również „bajką w przyspieszonym tempie” i trwa zaledwie trzy sekundy. Podobno wrażenia podczas takiej przygody są niesamowite.

Z czego znana jest Anita Sokołowska?

Anita Sokołowska to niezwykle zdolna i ambitna polska aktorka. Wielokrotnie doceniona przez krytyków teatralnych za swoje kreacje sceniczne. Związana głównie ze sceną teatralną, uważa, że taka forma przekazu jest dla niej głębsza i zmusza do wewnętrznej weryfikacji siebie. W 1999 r. Sokołowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Już w trakcie studiów otrzymała propozycję roli Klary w Ślubach Panieńskich reżyserowanych przez Jana Machulskiego. U boku Jana Machulskiego miała jeszcze okazję zagrać Kordelię w Królu Lirze. w 2012 roku wraz z Bartkiem Frąckowiakiem stworzyła monodram "Komornicka. Biografia pozorna" on w roli reżysera, ona w niezwykłej kreacji aktorskiej. Monodram przyniósł jej wyróżnienie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, a także była nominowana do nagrody Aleksandra Zelwerowicza, do której zgłosił ją miesięcznik "Teatr". Popularność Anicie Sokołowskiej przyniosły role w serialach "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki".

