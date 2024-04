Anita Sokołowska szczerze o swojej przeszłości. Tego nikt się po niej nie spodziewał

Anita Sokołowska, która bierze udział w najnowszej edycji show "Taniec z gwiazdami" nie ukrywa, że na swoim koncie ma ogromne doświadczenie taneczne. Według internautów aktorka ma dzięki temu znaczną przewagę nad innymi uczestnikami. Niektórzy obserwatorzy wypominają jej to w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Anita Sokołowska szczęśliwie zakochana. Nie do wiary, co robi partner aktorki

Anita Sokołowska odnosi się do komentarzy fanów

48-latka zdecydowała się skomentować sytuację, w której się znalazła. Anita przyznała, że nigdy nie robiła tajemnicy z tego, iż w przeszłości zajmowała się tańcem.

"Mama zapisała mnie na zajęcia baletowe w Lublinie i przez jedenaście lat systematycznie ćwiczyłam taniec. Dziś wiem, że balet zbudował moją wrażliwość. (...) Natomiast dla mojego zawodu był wspaniałą bazą. Mam wielką świadomość swojego ciała, potrafię sama sobie konceptualizować ruch na scenie, mogę stworzyć postać, która ma dziwną cielesność" - wyznała jakiś czas temu dziennikarzom "Encyklopedii Polskiego Teatru".

Zobacz też: Widzowie "Tańca z gwiazdami" w szoku! Nie do wiary, co łączy Anitę Sokołowską i Dagmarę Kaźmierską

Anita nie zamierza przejmować się złośliwymi komentarzami internautów. Według aktorki jej baletowa przeszłość nigdy nie była przez nią ukrywana. Sokołowska w wielu wywiadach podkreślała też, że jej wieloletnie doświadczenie z tańcem nie ma związku z niespełnionym marzeniem jej mamy.

"Ostatnio przeczytałam, że moja mama marzyła, żebym została tancerką... Nigdy tego nie było. Po prostu moja mama wiedziała, że małe dziecko musi mieć w życiu swoją pasję i wybrała mi zajęcia taneczne w Lublinie" - mówiła w "Encyklopedii Polskiego Teatru".

Zobacz też: Anita Sokołowska zawiodła się na Maseraku. Ma wielki żal za ocenę jej tańca z bratem

Anita Sokołowska dziękuje bratu za udział w programie "Taniec z gwiazdami"

Aktorka w rozmowie z nami nie ukrywała, że była bardzo przejęta tańcem ze swoim ukochanym bratem - Leszkiem. Na co dzień nie ma on nic wspólnego z polskim show-biznesem. Anita była mu bardzo wdzięczna za to, że zgodził się wziąć udział z nią w tanecznym programie.

"Brat jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu i to, że mój brat, który jest wojskowym. Na co dzień nie ma w ogóle kontaktu z mediami czy z show-biznesem. Pracuje po prostu w biurze i że on się zgodził dla mnie to zrobić. Dla mnie jest to wielkim wyczynem z jego strony i dlatego też byłam taka wzruszona" - powiedziała Anita w rozmowie z "Super Expressem"

Sonda Czy Anita Sokołowska to dobra aktorka? Tak Nie Nie mam zdania