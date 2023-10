Małgorzata Kożuchowska po Marszu Miliona Serc pokazała zdjęcie mamy. Wgniotło nas w fotel

Małgorzata Kożuchowska miała ostatnio trudne dni. Aktorka została bezlitośnie zrugana w sieci za to, że nie wzięła udziału w Marszu Miliona Serc, tylko w Wielkiej Warszawskiej. Po awanturze była gwiazda "M jak miłość" wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że "każdy z nas jest wolny, może swobodnie decydować o miejscach, w których bywa, o tym jakimi ludźmi się otacza i w końcu o tym, na kogo odda swój głos w wyborach". - Niech emocje towarzyszące prowadzonej kampanii wyborczej nie skłaniają nas do nienawiści, czy agresji wobec siebie. Moim zadaniem jako aktorki i osoby funkcjonującej w przestrzeni publicznej jest łączyć, a nie dzielić - przekonywała Małgorzata Kożuchowska, która po ostudzeniu emocji wrzuciła na Instagrama przyjemniejsze treści. Aktorka z okazji 80. urodzin mamy pokazała zdjęcie, które wgniotło nas w fotel. Matka Małgorzaty Kożuchowskiej wygląda olśniewająco. Nigdy byśmy nie przypuszczali, że ma tyle lat.

80. urodziny mamy Małgorzaty Kożuchowskiej. To matka czy siostra?!

Małgorzata Kożuchowska nie ograniczyła się do wrzucenia zdjęcia. Fotkę okrasiła wzruszającym osobistym wpisem. - Niedościgniony wzór: kochająca, troskliwa, inteligentna, elegancka, pracowita, skromna… Moja mama! Obchodzi dziś 80-te urodziny! Nie do wiary, kiedy to zleciało! Moja mama jest wciąż pełna energii, ciekawa świata, aktywna i młoda! Mamo, niech tak będzie jeszcze przez długie lata! Dziękuję Ci za wszystko! Kocham Cię! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! - napisała aktorka. A my ciągle zastanawiamy się, czy to na pewno mama Małgorzaty Kożuchowskiej, czy może siostra... Patrząc na zdjęcie wiecznie młodej seniorki, można mieć wątpliwości.

