Małgorzata Kożuchowska potwornie zrugana! Zero litości. "Totalny brak wyczucia"

W dniu, w którym odbywał się Marsz Miliona Serc, Małgorzata Kożuchowska wybrała inny rodzaj aktywności. Stroniąca od polityki aktorka pojawiła się na imprezie zupełnie innego kalibru. Podczas gdy wielu celebrytów maszerowało z Donaldem Tuskiem (w tym poruszająca się na wózku Krystyna Janda), była gwiazda "M jak miłość" postawiła na sport i rozrywkę. - Wczoraj na Torze Służewiec odbyła się najważniejsza gonitwa sezonu - Wielka Warszawska - święto miłośników sportowych emocji, koni, a także Warszawy. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń. Majestatyczne konie galopujące po torze, rodziny i przyjaciele wspólnie cieszący się atmosferą wydarzenia i przepiękne stylizacje inspirowane latami 60. to wszystko zapierało dech w piersiach! - nie kryła ekscytacji Małgorzata Kożuchowska. Niestety jej entuzjazmu nie podzielili wszyscy.

Małgorzata Kożuchowska zrugana po Marszu Miliona Serc. Część osób jej broniło

Wielu internautów wytykało Małgorzacie Kożuchowskiej brak obecności na Marszu Miliona Serc (tu zobaczysz zdjęcia gwiazd obecnych na Marszu). Rugi leciały strumieniami! "Wszystko fajnie, ale przechwalanie sie byciem na wyścigach konnych, gdy ponad milion ludzi jest na ulicach Warszawy w obronie demokracji, brzmi fatalnie", "Doceniam Panią jako aktorkę, ale 1 X było inne ważne wydarzenie, w którym Pani chyba nie wzięła udziału", "Ona tego nie zauważa najważniejsze wystroić się i udawać, że nic się nie stało. Taka mentalność", "Wczoraj to najważniejszy był marsz. Ale rozumiem że dla niektórych osób najważniejsze jest wyglądać dobrze. Każdy ma swoje priorytety", Totalny brak wyczucia" - atakowali aktorkę użytkownicy Instagrama. Innym z kolei nie podobała się sama impreza konna. "Gonitwa i zajeżdżanie Koni na śmierć dla uciechy i kasy burżuazji" - oburzali się internauci. Znalazło się jednak także sporo obrońców Małgorzaty Kożuchowskiej. "Pani Małgosia nie miesza się do polityki. Jako artystka w przeciwieństwie do innych zachowuje się w sposób neutralny. Tak to powinno wyglądać", "Klasa sama w sobie! Jak zawsze pięknie Pani wygląda", " I ci ludzie są za wolnością, demokracją i prawami wszystkich. A tu kobieta nie może po prostu pójść na wyścigi, bo - być może - ma inne poglądy. No jak to?! To nie wszyscy są za Tuskiem?! Szok!!! - pisali użytkownicy Instagrama pod postem byłej gwiazdy "M jak miłość".

