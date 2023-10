i Autor: AKPA Kożuchowska, Pazura

Co sądzicie o jej słowach?

Małgorzata Kożuchowska nie pojawiła się na marszu Miliona Serc. Teraz tłumaczy, dlaczego

Małgorzata Kożuchowska (52 l.) to dla wielu osób niekwestionowany autorytet. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1 mln użytkowników. To właśnie tam znalazło się jej zdjęcie z Wielkiej Warszawskiej, czyli imprezie dla miłośników koni. Nie spodobało się to wielu fanom gwiazdy. Ich zdaniem powinna być w tym czasie na marszu Miliona Serc, zorganizowanym przez Donalda Tuska (66 l.).