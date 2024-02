Kożuchowska pokazała plecy. Widać jednak znacznie więcej! Internet oszalał

Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice"? Po tym wyznaniu fani oszaleli z radości

Małgorzata Kożuchowska waga. Była gwiazda "M jak miłość" kiedyś przytyła 24 kg

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Słynie nie tylko z talentu i licznych ról, które ma na swoim koncie, lecz także z wyglądu i klasy, które są inspiracją dla wielu polskich kobiet. Był jednak czas, gdy była gwiazda serialu "M jak miłość" miała problemy z wagą. Gdy była w ciąży, mocno przytyła, a potem nie mogła zrzucić nadmiaru kilogramów. - Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do rodzinki.pl, stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam - zdradziła kiedyś Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Interia Film. Gdy jednak udało się aktorce wrócić do formy, wagę już trzyma. Według nieoficjalnych informacji była gwiazda "M jak miłość" waży teraz około 55 kilogramów. W sieci często można zobaczyć, jak Małgorzata Kożuchowska wygląda z przodu. Niedawno fani gratulowali jej brzucha, którego... w zasadzie wcale nie ma. Mało kto jednak wie, jak wyglądają plecy aktorki.

Małgorzata Kożuchowska pokazała plecy. Widać jednak także kawałek biustu! Internet oszalał

Z okazji walentynek słynna Hanka z "M jak miłość" wrzuciła na Instagrama zdjęcie, na którym pokazała swoje odsłonięte zgrabne plecy. To jednak nie wszystko. Na rozpalającej zmysły fotce widać znacznie więcej! Łącznie z kawałkiem biustu 53-letniej aktorki. Internet momentalnie oszalał! "Z tyłu pięknie, z przodu też", "Piękna walentynka", "Śliczności nasze", " "Przepiękna", "Cud, piękność" - komentują zachwyceni użytkownicy Instagrama. Uroda Małgorzaty Kożuchowskiej to zapewne w ogromnej mierze zasługa jej mamy. W zeszłym roku matka gwiazdy "M jak miłość" kończyła 80 lat. Na zdjęciach, na których widzimy ją razem z córką, wygląda raczej jak siostra Małgorzaty Kożuchowskiej.

W naszej galerii prezentujemy, jak wyglądają brzuch i plecy Małgorzaty Kożuchowskiej

