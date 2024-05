"Jaka to melodia" znika z anteny. "Ostatnie dwa odcinki". Fani niezadowoleni

Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Teleturniej "Jaka to melodia?" od lat cieszy się ogromną popularnością w TVP. Codziennie tysiące Polaków bacznie śledzi emocjonujące zmagania uczestników. Program emitowany jest na antenie TVP od 26 lat. Miliony Polaków zasiadają popołudniami przed telewizorem. Wielu telewidzów sympatia darzy nie tylko prowadzącego program Rafała Brzozowskiego, ale także występujące w studiu gwiazdy, członków ulubionego Super Band, DJ Adamusa oraz samych uczestników. Nic dziwnego, ze opublikowana kilka dni temu w mediach społecznościowych programu informacja, sprawiła, że z niezadowoleniem komentowali zagranie produkcji. Otóż w sobotę na Instagramie i Facebooku poinformowano, że w weekend zostaną wyemitowane ostatnie dwa odcinki sezonu. "Przed nami dwa ostatnie odcinki w tym sezonie, czekamy na Was. Będziecie z nami?"

Zakończenie sezonu "Jaka to melodia". Widzowie niezadowoleni

Odcinki te były wyjątkowe. W sobotę muzyczne zagadki rozwiązywali zaproszeni goście: Edyta Herbuś, Jarosław Kret oraz Robert Szulc. W odcinku niedzielnym rozegrany został finał miesiąca, a artyści mieli dla widzów i uczestników wyjątkowy prezent - występ Oli Radwan z mamą, Grażyną Tabiszewską, którą widzowie znają z programu "The Voice Senior". Nawet to jednak nie osłodziło goryczy przerwy. Fani programu mieli wręcz pretensje, że sezon kończy się tak wcześnie. Pod postem wyrażali swoje niezadowolenie.

"Nie do przyjęcia ten przedwczesny fakt zakończenia sezonu, ale okazuje się nieunikniony, więc z uczuciem żalu do Telewizji Polskiej, oglądać będę mój najlepszy muzyczny program telewizyjny JTM w dniu dzisiejszym i jutrzejszym z nadzieją powrotu teleturnieju JTM tuż po wakacjach", "Przecież jeszcze się nie zaczęły wakacje, a tu skończył się już sezon mojego ulubionego teleturnieju", "Szkoda, że już koniec sezonu, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia po wakacjach" - czytamy pod postem. W jednym z komentarzy Internauci zasugerowali również, że po wakacjach do programu powinna wrócić publiczność. Ciekawe, czy produkcja zdecyduje się na takie rozwiązanie.