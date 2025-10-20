Joanna Liszowska w tym roku odwiedziła koncerty: Billie Eilish, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Iron Maiden, Robbie Williams i Lady Gaga.

w tym roku odwiedziła koncerty: Po występie Gagi w Sztokholmie napisała emocjonalny wpis o „artystce kompletnej”.

napisała emocjonalny wpis o „artystce kompletnej”. Aktorka przeszła metamorfozę – z loków na prostą grzywkę, zbierając porównania do Sharon Stone i Taylor Swift.

Trasa The MAYHEM Ball – show, które wyprzedaje areny

Lady Gaga wróciła na scenę z pełnym rozmachem. „The MAYHEM Ball” to trasa promująca jej najnowszy album „Mayhem”, obejmująca największe europejskie hale: od Londynu po Mediolan, od Berlina po Sztokholm. Każdy występ to połączenie teatralnej reżyserii, multimediów i potężnego głosu wokalistki.

Zobacz też: Joanna Liszowska w kowbojkach rozpaliła parkiet! Bawiła się do 3 rano i... ujawniła brzydki nałóg

„Artystka kompletna” – Liszowska o wrażeniach z Avicii Arena

Właśnie ten spektakularny show przyciągnął Joannę Liszowską do Szwecji. Aktorka przyznała, wyszła z hali „poruszona i zachwycona”.

Lady Gaga. Artystka kompletna. Moc głosu i charyzmy zaklęta w filigranowej osóbce. Jej koncert to kompletne widowisko muzyczne. Spektakl, w którym z każdej piosenki czyni historię, pokazując w niej inną twarz, a jednocześnie wciąż pozostając sobą”

– napisała Liszowska po koncercie w Sztokholmie. Dodała, że zakończenie koncertu zrobiło na niej szczególne wrażenie:

Kiedy kurtyna opada, widzimy gwiazdę za kulisami – zmywającą makijaż, dziękującą swojemu zespołowi. Choć zawsze ją ceniłam, nigdy nie uważałam się za fankę Lady Gagi... od tego wieczoru chyba się nią stałam.

Metamorfoza Liszy

Jednak to nie tylko koncert stał się tematem komentarzy. Fani zauważyli, że Liszowska przeszła spektakularną metamorfozę. Zniknęły charakterystyczne blond loki, pojawiła się gładka fryzura z prostą grzywką. Internauci porównali ją do Sharon Stone i Taylor Swift, a znajomi z branży pisali: „jak gwiazda z Hollywood”. Anita Sokołowska, wieloletnia koleżanka z planu polsatowskich "Przyjaciółek", napisała wręcz, że Liszowska "rozwaliła system".

Nowy wizerunek to coś więcej niż zmiana fryzury. Widać wyraźnie, że Liszowska czuje się swobodnie, emanuje pewnością siebie i nie boi się eksperymentów. Stylizacje, które prezentuje na koncertach, mają w sobie rockowy pazur i lekki dystans – jakby sama stawała się częścią tego muzycznego świata, który obserwuje z widowni.

Koncertowa lista Liszowskiej 2025

W tym roku Joanna Liszowska zaliczyła prawdziwy maraton muzycznych emocji. Jej instagramowe relacje pokazują, że nie odpuszcza żadnego dużego widowiska. To nie są przypadkowe wybory – każdy z tych koncertów reprezentuje inny gatunek i etap muzycznych fascynacji Joanny Liszowskiej. Od młodego, introwertycznego popu Billie Eilish, przez taneczny groove Justina Timberlake’a i latynoski błysk Jennifer Lopez, aż po rockowe legendy i ikony sceny. Liszowska pokazuje, że ma ucho nie tylko do klasyki, ale i do tego, co dziś rozgrzewa światowe areny.

Billie Eilish – „Hit Me Hard and Soft Tour” (czerwiec, TAURON Arena Kraków) Zobacz: Gwiazdy w młodzieżowym wydaniu na Billie Eilish. Małgorzata Socha wyglądała jak nastolatka!

Justin Timberlake – „Forget Tomorrow World Tour” (czerwiec, PGE Narodowy, Warszawa) – perfekcyjny show, taniec, światła i wokal w najwyższej formie.

Jennifer Lopez – „Up All Night Tour” (lipiec, PGE Narodowy, Warszawa) – latynoska energia i sceniczy glam w amerykańskim stylu.

Iron Maiden – „Run for Your Lives Tour” (sierpień, PGE Narodowy, Warszawa) – rockowa klasyka i mocne brzmienia, które przyciągnęły tłumy.

Robbie Williams – „XXV Tour” (wrzesień, TAURON Arena Kraków) – koncert pełen wspomnień i luzu; Liszowska wspominała, że widziała go już 20 lat temu w Spodku.

Lady Gaga – „The MAYHEM Ball” (październik, Avicii Arena, Sztokholm) – spektakularny finał koncertowego roku i występ, który ją „zostawił w zachwycie”.

Trzeba przyznać, że to bardzo imponujący "plan zadań". Zazdrościmy, a Wy?

Lisha & The Men: Kto rządzi w zespole, którego wokalistką została Joanna Liszowska? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.