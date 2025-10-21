Telewizja Republika planuje sylwestra. Wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy. "Ma być rozmach"

W ostatnim sezonie Telewizja Republika po raz pierwszy zorganizowała własną plenerową zabawę sylwestrową pod nazwą „Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie”, która odbyła się w mieście Chełm. Zgodnie z danymi stacji: wydarzenie zgromadziło średnio 1,34 mln widzów telewizyjnych. Pomiędzy wierszami pojawiały się także informacje o budżecie i wsparciu lokalnych samorządów — rzekomo miasto Chełm miało zabezpieczyć około 800 tys. zł na scenę i organizację. Prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, potwierdził że stacja już działa w kierunku kolejnej edycji sylwestra.

- Planujemy sylwestra, ale szczegóły po podpisaniu umów - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z "Pressserwisem". - Prezes razem z prezydentem Chełma już 1 stycznia zapraszali na kolejną zabawę w tym mieście. Robimy wszystko, żeby ta impreza odbyła się - dodał Jarosław Olechowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Chociaż lokalizacja i program imprezy nie zostały jeszcze w pełni ogłoszone, media wskazują, że Chełm po raz kolejny jest poważnym kandydatem na gospodarza wydarzenia. Szczegóły poniżej.

Sylwester z TV Republika ponownie zagości do Chełma? Wielkie plany, trwa dopinanie szczegółów

Organizacja własnej imprezy sylwestrowej przez Telewizję Republika to znak, że stacja chce nie tylko nadawać, ale także wchodzić w rolę organizatora eventu, równając się z największymi nadawcami. W ubiegłym roku stacje takie jak TVP 2 czy Polsat osiągnęły odpowiednio około 2,2 mln i 3,7 ml widzów podczas swoich imprez sylwestrowych. Dla Republiki znaczenie jest logistyczne, wizerunkowe i strategiczne — plenerowa impreza przyciąga uwagę, lokalne partnerstwo i możliwość rozszerzenia zasięgu. Jednocześnie pojawiają się pytania o koszty i transparentność wsparcia samorządów.

W zeszłym roku na scenie w Chełmie mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy jak Boney M., Capitan Jack, Don Vasyl, Bayer Full, Weekend oraz zespół Piękni i Młodzi. Stacja chciałaby zorganizować wydarzenie z podobnym rozmachem, co rok temu. W poprzedniej edycji dominowała muzyka disco polo i nostalgiczne hity lat 70–90, więc i teraz impreza pójdzie prawdopodobnie w tym samym kierunku. Szczegóły są jednak jeszcze nieznane.

