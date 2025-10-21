Telewizja Republika planuje sylwestra. Wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy. "Ma być rozmach"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-10-21 11:20

Prawicowa stacja Telewizja Republika stawia kolejny krok w rywalizacji sylwestrowej. Po debiucie noworocznej imprezy w Chełmie, stacja potwierdza, że szykuje kolejną edycję sylwestra plenerowego. Czy tym razem uda się przeskoczyć konkurencję? Wśród planów są występy zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Przedstawiciele TV Republika postanowili uchylić rąbka tajemnicy.

Tomasz Sakiewicz przed Sejmem wśród zwolenników Karola Nawrockiego

i

Autor: Albert Zawada/ PAP

W ostatnim sezonie Telewizja Republika po raz pierwszy zorganizowała własną plenerową zabawę sylwestrową pod nazwą „Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie”, która odbyła się w mieście Chełm. Zgodnie z danymi stacji: wydarzenie zgromadziło średnio 1,34 mln widzów telewizyjnych. Pomiędzy wierszami pojawiały się także informacje o budżecie i wsparciu lokalnych samorządów — rzekomo miasto Chełm miało zabezpieczyć około 800 tys. zł na scenę i organizację. Prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, potwierdził że stacja już działa w kierunku kolejnej edycji sylwestra.

- Planujemy sylwestra, ale szczegóły po podpisaniu umów - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z "Pressserwisem". - Prezes razem z prezydentem Chełma już 1 stycznia zapraszali na kolejną zabawę w tym mieście. Robimy wszystko, żeby ta impreza odbyła się - dodał Jarosław Olechowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Chociaż lokalizacja i program imprezy nie zostały jeszcze w pełni ogłoszone, media wskazują, że Chełm po raz kolejny jest poważnym kandydatem na gospodarza wydarzenia. Szczegóły poniżej.

Sylwester z TV Republika ponownie zagości do Chełma? Wielkie plany, trwa dopinanie szczegółów

Organizacja własnej imprezy sylwestrowej przez Telewizję Republika to znak, że stacja chce nie tylko nadawać, ale także wchodzić w rolę organizatora eventu, równając się z największymi nadawcami. W ubiegłym roku stacje takie jak TVP 2 czy Polsat osiągnęły odpowiednio około 2,2 mln i 3,7 ml widzów podczas swoich imprez sylwestrowych. Dla Republiki znaczenie jest logistyczne, wizerunkowe i strategiczne — plenerowa impreza przyciąga uwagę, lokalne partnerstwo i możliwość rozszerzenia zasięgu. Jednocześnie pojawiają się pytania o koszty i transparentność wsparcia samorządów.

W zeszłym roku na scenie w Chełmie mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy jak Boney M., Capitan Jack, Don Vasyl, Bayer Full, Weekend oraz zespół Piękni i Młodzi. Stacja chciałaby zorganizować wydarzenie z podobnym rozmachem, co rok temu. W poprzedniej edycji dominowała muzyka disco polo i nostalgiczne hity lat 70–90, więc i teraz impreza pójdzie prawdopodobnie w tym samym kierunku. Szczegóły są jednak jeszcze nieznane. 

Zobacz galerię zdjęć: Danuta Holecka miesiąc po śmierci syna. Tak pojawiła się w Telewizji Republika

Danuta Holecka, Dzisiaj, Telewizja Republika
10 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Oglądasz TV Republika?
Były dziennikarz TVP przyznał się do nieślubnego dziecka. Teraz w TV Republika udziela porad małżeńskich
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TV REPUBLIKA
TELEWIZJA REPUBLIKA