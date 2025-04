i Autor: Google Street View

CO SIĘ STAŁO?

Warszawa: Reanimacja w komendzie na Wilczej. To 22-latek związany ze śmiertelnym zatruciem w szpitalu

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Seria zatruć na oddziale psychiatrycznym doprowadziła do śmierci jednego z pacjentów i walki o życie kolejnych. W komendzie policji na ul. Wilczej reanimowano zatrzymanego w sprawie mężczyznę. Co się stało w warszawskim szpitalu i jakie substancje doprowadziły do tragedii? Sprawę bada prokuratura.