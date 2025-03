Wygadał, że nigdy nie był facetem Edyty Górniak! To była gra, a ludzie łykali to jak pelikany

17-letnia Ola z "MasterChefa" nie żyje. Co się stało? Co z pogrzebem? Prokuratura komentuje

Edyta Górniak to postać pełna tajemnic. O ile nie ma wątpliwości, że zrobiła wielką karierę muzyczną, o tyle wiadomo też, że jej życie prywatne różami usłane nie było. Piosenkarka związana była z wieloma sławnymi mężczyznami. Wśród nich byli dziennikarze (Piotr Kraśko, Piotr Gembarowski, Robert Kozyra), muzycy (Adam Sztaba, Paul Wilson) czy aktorzy (Dariusz Kordek, Robert Janowski). Za mąż jednak Edyta Górniak wyszła tylko raz. W 2005 roku gwiazda poślubiła Dariusza Krupę. Rok wcześniej parze urodził się syn. Małżeństwo zakończyło się jednak burzliwym rozwodem. Po nim wokalistka związana była m.in. z prawnikiem Piotrem Schrammem i kierowcą rajdowym Mateuszem Zalewskim. Ostatnio o nowych związkach artystki specjalnie słychać nie było. Dlatego wiele osób emocjonowało się relacją Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Czy tę dwójkę faktycznie łączyło coś poważnego?

Rafał Brzozowski ujawnił prawdę o relacji z Edytą Górniak. Ludzie łykali to jak pelikany

Rafał Brzozowski sam odniósł się do sprawy rzekomego romansu. Oczywiście nic takiego miejsca nie miało. Wygląda jednak na to, że artyści sami podsycali plotki na swój temat, a ludzie łykali to jak pelikany.. Były prowadzący program "Jaka to melodia" z rozbrajającą szczerością odparł na pytanie, które zadał mu Żurnalista. Dziennikarz dociekał, czy z Edytą Górniak łączyło go coś poważnego. Rafał Brzozowski zaprzeczył.

My z Edytką z tego naprawdę żartujemy, śmiejemy się. Nawet jakiś czas temu, tak szczerze, to się troszkę umówiliśmy, że ona coś powie, ja coś powiem

- zdradził wokalista i przytoczył pewne spotkanie z Edytą Górniak.

Spotkaliśmy się w studiu, ćwiczymy piosenkę, ona mówi: "wiesz, Rafałku, ja tam powiedziałam, że się lubimy, chyba się nie obrazisz". Ja mówię: "dobrze, Edi, nie ma problemu"

- ujawnił Rafał Brzozowski.

